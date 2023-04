Las condiciones que habría puesto César Gaviria para respaldar reforma a la salud

Los presidentes de los partidos Conservador, Efraín Cepeda, Liberal, César Gaviria y de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, se reunieron para examinar a fondo la reforma a la salud que impulsa el Gobierno en el Congreso.

Durante el encuentro, los directores de las colectividades analizaron las 133 proposiciones que se presentarán durante el debate de la iniciativa y que se han puesto como condición para respaldarla.

Sin embargo, hay expectativa por la decisión que pueda adoptar el expresidente Gaviria, jefe único del Partido Liberal, quien quedó facultado por su bancada para tomar una decisión sobre cómo debe votarse el proyecto.

Se supo que Gaviria puso algunas condiciones para poder respaldar la reforma a la salud, entre ellas, que las ‘líneas rojas’ que han venido planteando sobre la propuesta legislativa sean incluidas en el texto de la misma ponencia.

Si ello no ocurre, el director del Partido Liberal daría la orden de no votar afirmativamente la iniciativa, presentar una ponencia aparte y aplicar la ley de bancadas para que ningún congresista liberal apoye al Gobierno.

Son tres lineamientos que ha venido planteando el liberalismo sobre la reforma a la salud. El primero tiene que ver con el respeto por el aseguramiento mixto, es decir público y privado, que garantizaría un mejor equilibrio en la atención de los pacientes.

La segunda línea roja es la libre elección, para que los usuarios tengan la posibilidad de escoger qué entidad y de qué manera reciben la prestación de los servicios de salud. Y la tercera línea pasa por la no burocratización del sistema, tras cuestionar la creación de fondos regionales que manejarían los recursos del Estado.

Si estos planteamientos no son incluidos en el proyecto desde el inicio, el Partido Liberal no apoyaría la reforma a la salud y no se descarta que en la próxima legislatura presente una ley estatutaria diferente que modifique la manera cómo funciona el sistema.