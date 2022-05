Las estrategias de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro para la segunda vuelta

Las elecciones presidenciales que se adelantaron este domingo 29 de mayo en el país dejaron a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, que se votará el próximo 19 de junio.

Los candidatos ya comenzaron a enfilar baterías y esta semana se adelantarán reuniones claves para definir las estrategias que se implementarán en las próximas tres semanas.

Rodolfo Hernández convocó un cónclave con su equipo de asesores este miércoles en Bucaramanga, ciudad que ha sido su centro de operaciones, con el ánimo de discutir los pormenores de la forma como actuarán en esta última fase de la campaña política.

Lea también: “Cero alianzas, cero Petro, Cero Uribe, cero politiqueros”: Rodolfo Hernández

En dicha reunión, el candidato definirá si volverá a hacer un rápido recorrido por el país o si se dedicará a promocionar su nombre y sus propuestas por redes sociales como lo hizo los últimos días antes de la primera vuelta.

También tomará decisiones acerca de si asistirá a eventos públicos o si participará en debates presidenciales, lo cual es poco probable.

Por los lados del Pacto Histórico, la campaña de Gustavo Petro ya está trabajando en una estrategia que les permita obtener un poco más de un millón y medio de votos adicionales, que según el candidato son suficientes para ganar la Presidencia de la República.

Algo que ya tienen claro es que Petro no volverá a plaza pública en los próximos 20 días, debido a que no hay tiempo para organizar este tipo de eventos. No obstante, sí tiene programada una gira por las regiones en donde hará recorridos para compartir con la ciudadanía.

Consulte aquí: Conservadores se reunirán para definir a quién apoyan en segunda vuelta

Además, fuentes indican que miembros de su campaña ya están buscando acercamientos con miembros de algunos partidos políticos que estuvieron apoyando mayoritariamente a Federico Gutiérrez, con el propósito de sumar.

Sin embargo, muchos sectores consideran que los más de 5 millones de votos que obtuvo ‘Fico’ el pasado domingo, automáticamente se irán para el ingeniero Rodolfo Hernández en segunda vuelta, porque se consideran como votos antipetristas.

Las cartas ya están sobre la mesa y lo que los dos candidatos hagan en los próximos días será crucial para ganar las elecciones presidenciales el próximo 19 de junio.