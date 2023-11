“Las fuerzas que acompañaron a Petro salen fortalecidas”: Pacto Histórico tras elecciones

Pese a que varios sectores políticos han interpretado lo ocurrido en las elecciones regionales que se realizaron el pasado 29 de octubre como una derrota para el presidente, Gustavo Petro, y en general el Pacto Histórico, dirigentes de la coalición lo controvirtieron afirmando no es más que el mensaje que la oposición quiere imponer en la agenda, “sin ninguna objetividad”.

Según el expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, realmente el Pacto “aumentó su representación política en toda Colombia, lugares done no tenía concejales hoy tiene concejales, tiene diputados, ediles, tiene gobernaciones propias que ante no teníamos”.

El congresista fue más allá y afirmó que también se debe sumar en esa lista las alcaldía y gobernaciones las que obtuvieron las fuerzas políticas que respaldaron la aspiración presidencial de Petro en 2022, en regiones como Chocó y en Caldas.

“El presidente gana la presidencia el año pasado no sólo con el Pacto Histórico, sino con un frente amplio de sectores y líderes políticos de otras toldas: El liberalismo, ASI, conservadores, Fuerza Ciudadana, Independientes, que no son propiamente del pacto histórico, pero si consolidan esa fuerza que llevó al presidente, Gustavo Petro”, explicó.

También entregó detalles de una reunión de la bancada en Cámara del partido del Gobierno, al término de la sesión en la que no se pudo discutir la reforma a la salud por “falta de ambiente político”.

“Concluimos que era lo más pertinente aplazar esa discusión porque la primera semana poselectoral siempre hay una revisión y reacomodamiento y hasta ahora se está decantando el escenario político regional y es lo más prudente”, dijo.

En ese sentido, reiteró que “las reformas sociales que hemos adelantado como Gobierno y Pacto Histórico las hacemos para Colombia, no para la clase política, por eso ese cálculo de que si la nueva configuración va a ayudar o no a las reformas es un segundo o tercer nivel”.