Las leyes se aprueban en el Congreso y no en la agitación de las calles: Roy Barreras

El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, aseguró que en un tiempo récord de dos días de intensas discusiones, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo que es la hoja de ruta del país.

En diálogo con RCN Radio, el senador precisó que en medio de un debate tranquilo en el Congreso y sin estar varios meses en discusiones sin sentido o agitaciones en las calles, se puedo sacar adelante el articulado.

“Cuando se aprueban las leyes en el seno institucional del Congreso, se aprueban las que recogen las mayorías para bien de todos y no aquellas que las mayorías consideran inadecuadas. Esa debe ser la democracia, un debate tranquilo, pacífico, a fondo en el Congreso y no en la agitación de las calles que no resuelven nada”, indicó.

Barreras Recalcó que las reformas se aprueban en el congreso, una vez cumpla con su trabajo que es hacer sus leyes, como hicimos ayer le corresponde al gobierno ejecutarlas.

“Los diálogos se hacen en escenarios de concertación establecidos en la democracia representativa, esa democracia directa es de muchas maneras la negación del diálogo. Si hay un dirigente, un líder o un caudillo que está en la cima de balcón o un trono, y hablan a una multitud, no hay diálogo porque nadie escucha a la multitud solo se escucha la voz dominante del gobernante que impone su punto de vista”, señaló.

“Colombia no merece más polarización, no merece más conflictos sociales, más violencia, porque no resuelven nada de que le sirve a los desempleados, o a los campesinos, a las madres cabezas de hogar o los que no tienen pensiones. ¿De que le sirve a ellos la violencia, los bloqueos y los conflictos en las calles que usan algunos sectores extremos?", cuestionó.