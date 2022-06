Las líneas rojas de Fajardo, Amaya, Robledo y Cristo para apoyar a Rodolfo Hernández

El candidato Rodolfo Hernández se reunió en las últimas horas con Sergio Fajardo y con otros líderes de la coalición Centro Esperanza, para tratar de lograr un acuerdo para la segunda vuelta presidencial.

Al encuentro también asistieron el senador Jorge Robledo, el exgobernador Carlos Amaya y el exministro Juan Fernando Cristo, quienes junto a Fajardo plantearon unas líneas rojas que no cruzarán en caso de que se logre un acuerdo con Hernández.

Carlos Amaya dijo que esas líneas rojas pasan por no decretar la conmoción interior, por respetar a las mujeres, por desistir de la propuesta de eliminar las embajadas, de hacer una propuesta seria frente a una negociación con el ELN, entre otros aspectos.

“Yo creo que se han presentado algunos argumentos que avanzan bien, el ingeniero reconoce que frente al tema de la mujer hay que dar un mensaje contundente, que le malinterpretaron lo que él dijo, que también hay equivocaciones, que hay que revisar el tema de la conmoción interior con más detenimiento y jurídicamente, además que conceptualmente hay que dar mensajes de que se respeta la democracia y la Constitución", manifestó.

Amaya también indicó que otro de los aspectos claves es que no quieren ver a Rodolfo Hernández haciendo alianzas con Álvaro Uribe o con el Centro Democrático.

“No estamos nosotros en este proceso de acuerdo para que él también busque al uribismo, porque no podemos pensar en que vamos a acompañar este programa y un gobierno, para que después el Gobierno reencauche al uribismo y él ha sido enfático en que no. Hay que entender de que un ciudadano que haya votado por el uribismo no se le puede prohibir que vote por el ingeniero, pero sí está claro que el proyecto uribista fue derrotado y que no se puede hacer ningún acuerdo con ellos”, añadió.

Lo mismo señaló el senador Jorge Robledo, quien insistió en que el continuismo fue derrotado en las urnas el pasado 29 de mayo, cuando los colombianos votaron en la primera vuelta.

“Este no es un proyecto del continuismo de Iván Duque, eso ya está fracasado, el país ya lo rechazó, el país no quiere más a los mismos con las mismas gobernando y hay dos proyectos de cambio y estamos compitiendo entre nosotros”, sostuvo.

Los dirigentes de la Centro Esperanza afirmaron que van a precisar algunos temas desde el punto de vista programático para lograr el acuerdo ingeniero Rodolfo Hernández.