Las mujeres estamos listas para gobernar el país: Dilian Francisca Toro

En su visita a la ciudad de Pasto, la directora del partido de la U, Dilian Francisca Toro, dejó un mensaje para el mundo político nacional, al expresar que las mujeres siempre han estado listas para asumir la Presidencia de la República.

La exsenadora y exgobernadora del Valle sostuvo encuentros en la región con los alcaldes y concejales avalados por su partido y anunció un trabajo fuerte con el propósito de cambiar el país.

Toro estuvo acompañada por el senador Berner Zambrano y por la representante Teresa Enríquez, con quien se comprometió para promover en la siguiente legislatura importantes proyectos destinados, esencialmente, a los cuidadores de personas en situación de discapacidad y recordarle al gobierno nacional su compromiso con la doble calzada Pasto Popayán,

“Las mujeres estamos listas para gobernar la gente, desde las regiones nos hemos destacado por presentar proyectos para el país que permitan mejorar la vida de todos los colombianos, somos sensibles a lo que pasa alrededor y nos estamos preparando para dirigir cualquier cargo”, aseguró la directiva.

Aunque muchas personas ya la ven como la candidata a la Presidencia, la directora enfatiza en que aún no se ha definido y que esto se hará en una reunión en la que todos elijan quién será el o la candidata a la primera magistatura; sin embargo, usó la expresión: “todo soldado quiere ser general”, dejando sobre la mesa una eventual candidatura.

Toro se refirió a la presión del actual Gobierno frente a la JEP y los acuerdos de paz, explicando que su posición será siempre cercana con las víctimas y con la construcción de paz.

“La paz es un legado que tenemos, yo defiendo la he defendido y la seguiré defendiendo, y por supuesto que la JEP no debe terminarse porque eses es el centro de la justicia para las personas que cometieron tantos delitos, así que por supuesto que no se debe acabar y apoyo irrestrictamente la paz”, concluyó la exgobernadora del Valle.