“Las políticas de Petro son erráticas e inconvenientes”: Presidente del Congreso

Un duro mensaje le envió el presidente del Congreso, Iván Name, al presidente Gustavo Petro, por las políticas que ha venido impulsando en su Gobierno desde que asumió el poder el pasado 07 de agosto de 2022.

Name afirmó que las ejecutorias del mandatario dejan mucho que desear. “Realmente en mi concepto no son satisfactorias, han sido erráticas e inconvenientes y esas es m posición individual. Yo creo que el presidente tiene oportunidad para que en donde se ha equivocado, pueda corregir y que la ruta del país sea la reafirmación democrática e institucional”, indicó.

Sobre las reformas sociales, el presidente del Senado dijo que las mismas están siendo estudiadas en el Capitolio Nacional y es allí en donde se tomarán las decisiones.

“Sus propuestas de cambio el Congreso las está estudiando de manera responsable y oportunamente va a decir sobre ellas. Las reformas son propuestas de lo que debe ser la legislación y estamos en su estudio y no podemos descalificarlas y tenemos que decidir sobre ellas”, manifestó.

También le envió una fuerte advertencia al Gobierno Nacional, luego de conocerse la intención que tendría el Ministerio de Hacienda de cambiar las partidas presupuestales que fueron aprobaras en la ley orgánica del Presupuesto General de la Nación.

“Recomendamos mucho cuidado en el manejo que se está haciendo para la corrección de algunos temas presupuestales, vía decreto no se puede suplantar o reemplazar el trámite en el Congreso”, dijo Name.

Y añadió: “Si hay unas fallas técnicas y jurídicas en lo que fue el trámite de las partidas y aspectos del presupuesto, deben observarse con todo el rigor constitucional y legal, para que no pasemos a corregir los errores con otro error”.

El presidente del Congreso dijo además que la convocatoria que ha hecho el Gobierno a las calles, por la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, es completamente inconveniente; “eso genera violencia”, dijo.

“A mí no me parece responsable con el país, con nuestro tiempo, la convocatoria a las calles para que se den como presión, sin que ello no implique no haya el derecho de manifestarse, pero debemos tener prudente manejo en las convocatorias para que no generen actitudes de presión al borde de las decisiones que se tomen en el Congreso o en el poder judicial”, manifestó.

Name afirmó que no se trata de hacer un pulso en las calles por las decisiones que toman las instituciones democráticamente constituidas en el país.