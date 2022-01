Las propuestas de los candidatos presidenciales para la economía colombiana

El Diario la República y Confecoop llevaron a cabo el foro de candidatos presidenciales denominado "Contribuir a la transformación del país desde una economía más cooperativa”, en el que participaron los precandidatos Federico Gutiérrez, Óscar Iván Zuluaga, Jhon Milton Rodríguez, Enrique Gómez y Jorge Enrique Robledo.

En medio del debate, los cinco candidatos presidenciales aseguraron que hay que mejorar la productividad e invertir en el país.

Federico Gutiérrez indicó que la productividad y competitividad cerrará las brechas sociales y enfatizó que el país debe crecer 5% económicamente. "Se necesita confianza. Aquí lo que está en riesgo es el país por proyectos populistas", dijo.

El candidato agregó que "los sectores en los que hay que invertir son los de infraestructura, para generar competitividad y generar más empleo en el país".

También aseguró que “las vías terciarias deberán tener $3 billones anuales de inversión para dinamizar el campo y conectar al campo con la ciudad”.

Enrique Gómez Martínez aseguró que el país debe aumentar la inversión en la infraestructura tres puntos de anual promedio. “Debemos resolver el paso crítico de los pasos y accesos en los municipios", aseguró.

También destacó que “tenemos que crear empleo, tenemos que reducir los costos no laborales del empleo inmediatamente, y eliminar las cotizaciones al Sena y al ICBF".

Por su parte, John Milton Rodríguez destacó que para mejorar la economía se debe invertir en empleo, educación, el campo, la conectividad y la capacidad exportadora del país.

"Ojo con el petrochavismo vendiéndole la idea a la gente que con regalos se resuelven los problemas de la sociedad. El tema de la corrupción en Colombia. La ley 80 y la 482 son dos leyes que le dan apertura a la corrupción politiquera en Colombia". Además, Colombia es un Estado derrochón. 50% del gasto público se puede eliminar". dijo.

"Hoy importamos 15 millones de toneladas de alimentos. La capacidad exportadora del país está concentrada en seis departamentos del país y debemos ofrecer cooperativismo rural", agregó.

A su turno, Óscar Iván Zuluaga por el Centro Democrático aseguró que el crecimiento económico deberá generar un aumento de los ingresos y salarios en la población.

Para el candidato, “necesitamos una reforma fiscal reduciendo tarifas para promover la formalización. Hay que decirle al país que lo que tenemos hoy no es sostenible. Una reforma laboral que incentive la formalización y no que afecte derechos adquiridos".

El candidato explicó que el país debe tener cuatro sectores prioritarios. “Primero, producir para exportar: comida y alimentos procesados. Este primer sector generaría US$20.000 millones de nuevas exportaciones",

Finalmente, Jorge Enrique Robledo propuso un gran acuerdo nacional. “Si no creamos riqueza ni empleos, no hay nada que hacer. Tenemos 12 millones de colombianos que queriendo trabajar no pueden hacerlo", dijo.

Robledo recordó que "la deuda externa va en US$167.000 millones, 500% superior a la de hace 30 años” y sentenció que “lo primero que hay que hacer es reconocer que el modelo económico está mal. Necesitamos cambios de fondo y respaldar a la industria y al agro".

Finalmente, indicó que la importación está destruyendo el tejido productivo en el país y que los Tratados de Libre Comercio (TLC) son otros de los "fracasos de la política internacional de Colombia”.