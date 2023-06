"Las puertas de Palacio están abiertas para cualquier investigación", Petro sobre caso Laura Sarabia

El presidente Gustavo Petro habló en la ceremonia de ascenso a subtenientes 'Curso General Jorge Duarte Blum' donde se refirió a diferentes temas polémicos que han dado de que hablar en los últimos días.

Uno de ellos fue el tema de Laura Sarabia, sobre la interceptación telefónica a la exniñera, Marelbys Meza, después de que se conociera el robo de 150 millones de pesos de la casa de la jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

Este tema ha generado controversia en los últimos días, ya que se revelaron algunos detalles de una presunta extralimitación al someter a Meza a una prueba de polígrafo para dar con los responsables del millonario hurto, la cual se habría realizado en una oficina cercana a la Presidencia.

Palacio señaló al tiempo que "los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás".

¿Qué dijo Petro sobre el caso de Laura Sarabia?

En la intervención que hizo Gustavo Petro en la ceremonia de ascenso a subtenientes, el mandatario indicó que "las puertas del Palacio están abiertas para cualquier investigación, no tenemos ningún susto ni problema".

Asimismo, el presidente afirmó que sabe qué está sucediendo con quien fue su mano derecha. Sin embargo, lanzo un fuerte dardo a todas las personas que la critican sin conocer que hay detrás.

"No han parado ni siquiera a pensar qué podría pensar una joven mujer recién parida, dicen mi tierra, con su primer niño, en su primera experiencia maternal cuando le sucede un hecho de su vida doméstica que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley. Que se usó el polígrafo, y yo no he podido saber dónde queda, del Palacio de Nariño y que no compramos nosotros. Se usa desde el primer gobierno de Santos", dijo Petro.

Laura Sarabia y Armando Benedetti salen de su cargo

De igual forma, en medio de su intervención, Petro confirmó que Laura Sarabia y Armando Benedetti salen de sus cargos por este caso que está dando de que hablar en toda Colombia.

"Este gobierno respeta los derechos humanos. Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela, se retiran del gobierno para que, desde el poder que implican esos cargos, no se pueda tener la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponde a nosotros", aseguro el mandatario.