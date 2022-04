Las pullas de Ingrid Betancourt a Gustavo Petro por no asistir a debates 

La candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, en medio de la actual contienda electoral ha dejado ver sus diferencias y críticas hacia el candidato presidencial Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana.



En los debates presidenciales, en donde los dos aspirantes han coincidido, las pullas, reclamos y hasta reproches de Betancourt hacia Petro, nunca faltan. Esta vez, en el debate convocado por la FILBO en Bogotá, se hicieron de nuevo evidentes.



Al contrario, la candidata presidencial, al iniciar la conversación con el resto de candidatos, aprovechó para criticar la ausencia de Sergio Fajardo y Gustavo Petro. En especial la del líder del Pacto Histórico, al señalar que los escenarios para hablarle al país son los debates y no la cárcel.

Lea también: María Fernanda Cabal y Roy Barreras se insultan en polémica por Petro: “Chupa sangre” y “mitómana”



“Yo veo que aquí hace falta gente. Me hubiera gustado que los que no están aquí llegarán. Entre otras, porque creo que este es el sitio para hablarle al país y no desde La Picota”, dijo Betancourt.



Ingrid Betancourt ha sido criticada por los ataques que ha hecho contra Gustavo Petro, cuando mencionó un episodio de depresión de Gustavo Petro en un debate organizado por el periódico El Tiempo y la Revista Semana.

Le puede interesar: Por caso Piedad Córdoba, algunos candidatos presidenciales piden renuncia de Petro

“Qué bajeza la de Ingrid Betancourt, hablando sobre un episodio de depresión de Gustavo Petro. Si ocurrió o no, es lo de menos, lo grave es la posición tan despectiva que tiene esa señora frente a la salud mental, usando el Alzheimer, la esquizofrenia y la depresión como insultos”, señaló un usuario en Twitter.



Y es que, en el debate, la candidata de Verde Oxígeno señaló: “bueno, yo creo que tú tienes Alzheimer. Sinceramente pienso que no has visto. Y de hecho, cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. No me voy a meter en tu vida privada, Gustavo, pero lo que el país sabe es que si hay alguien que enfrentó a Ernesto Samper fui yo".