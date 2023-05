Las reformas no están en riesgo: Gobierno responde luego de que ‘la U’ se fuera a la independencia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció luego de que el Partido de la U decidiera declararse en independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro.

Velasco aseguró que respeta la determinación adoptada por esa bancada y advierte que la misma le da la posibilidad de convencer a cada uno de los congresistas para que respalde las reformas que se están impulsando en el Congreso.

“Recibimos la decisión con tranquilidad y con respeto, es un partido que después de un debate de bancada manda un mensaje de independencia y no de oposición. A nosotros nos gusta el comunicado porque dicen que van a debatir ley por ley y con independencia la gente sabrá tomar decisiones, incluso nos permite hacer un diálogo más franco, más directo con los congresistas, nos gusta esa decisión y al respetamos”, señaló.

“Las reformas del Gobierno deben defenderse por su contenido y lo que está pasando es lo que me gusta, este no es un tema de unos congresistas obligados o no a votar porque están en coalición, nosotros tenemos que explicar por qué es importante la reforma a la salud y por qué la reforma pensional realmente va a ayudar a la gente que no tiene capacidad de pensionarse”, sostuvo.

El ministro del Interior considera que las reformas no están en riesgo luego de que los partidos Conservador y de ‘la U’ se hayan ido para la independencia, y que lo mismo ocurra posiblemente con el Partido Liberal.

“Desde que los congresistas tengan la libertad de debatirlas con el Gobierno, veo que no están en riesgo, porque nosotros creemos tener los argumentos para convencerlos, me preocuparía ver a unas bancadas en oposición diciendo que se oponen a las propuestas de cambio, pero lo que están diciendo es que son independientes, quieren hablar, quien ayudar y estoy seguro que con argumentos sacaremos adelante las reformas”, manifestó.

Velasco dijo que la reforma a la salud está siendo respaldada por congresistas de diferentes partidos políticos y que incluso algunas bancadas que han tenido que votar negativo, quieren respaldar la iniciativa.

“Terminaron votando afirmativamente los liberales, el Pacto Histórico, los verdes, Comunes, los de las curules de paz, incluso los representantes conservadores que por decisión de bancada tuvieron que votar no, quieren votarla, les gusta la reforma, nos lo han dicho y lo han dicho públicamente. Hemos visto realmente dos partidos de oposición, que son el Centro Democrático y Cambio Radical y con ellos debatimos”, manifestó.

Se espera que el Partido Liberal se reúna próximamente para adoptar una nueva posición frente al Gobierno de Gustavo Petro.