Lástima no habernos puesto de acuerdo con Sergio Fajardo: Rodolfo Hernández

Durante una transmisión en vivo que hizo con la exrepresentante a la Cámara Catalina Ortiz, el ingeniero Rodolfo Hernández habló de Sergio Fajardo y del fallido acuerdo con él para la segunda vuelta presidencial.

Hernández lamentó no haber logrado ponerse de acuerdo con el exgobernador de Antioquia, porque lo considera una persona honesta.

“Yo solo tengo buenos recuerdos de Sergio Fajardo. Es una lástima grande no habernos puesto de acuerdo porque los propósitos de él y los míos yo creo que son iguales”, sostuvo.

Dijo que en su momento se sabrán las verdaderas razones por las cuales no se concretó la posibilidad de llegar juntos a la elección del próximo 19 de junio.

“Algo no funcionó, que después la historia, el recorrido de la vida nos pondrá en evidencia, pero no tengo sino buenos recuerdos de él, siempre fuimos amigos, nos respetamos, pero no sé qué pasó, los compañeros, él, la actitud, no he podido descifrar que pasó, pero no importa, lo que importa es seguir adelante”, agregó.

Afirma que tiene las mejores referencias no solo de Fajardo, sino de las personas que trabajaron con él.

“Yo no tengo ninguna información de gente que trabajó con el doctor Fajardo de deshonestidad, de falta de compromiso, de ética, de aplicación de los recursos públicos cuando fue gobernador y alcalde, yo siempre he escuchado lo mejor”, dijo.

“Cuando él era gobernador, yo lo visite con Henry Ramírez León, que es el representante de los fajardistas, de Compromiso Ciudadano, es una lástima que no hubiéramos podido hacer una convergencia total para el mejoramiento y condiciones de vida de los colombianos”, añadió.

Durante la charla con Catalina Ortiz, el ingeniero la invitó a hacer parte de su comisión de empalme, para que pueda ayudar a diseñar las políticas que tendría un eventual gobierno suyo en Colombia.

“Está cordialmente invitada para que nos acompañe, pero el acompañamiento debe venir desde ya, en la comisión de empalme, donde usted se sienta cómoda y sepa que puede aportar. El interés nuestro no es otro que el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los colombianos, no es ser iguales, pero sí mejorar, si mejoramos todo movemos la economía y vamos a estar mucho más felices, más tranquilos, más comprometidos con la producción nacional”, indicó.

Rodolfo Hernández afirmó que no se considera una persona machista y resaltó el lugar que siempre le ha dado a su esposa y a las mujeres que han trabajado con él durante tantos años.