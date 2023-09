Laura Sarabia defiende el programa Jóvenes en Paz: “No es para que no maten”

Laura Sarabia tuvo su primer cara a cara con el Congreso de la República como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), en un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La funcionaria habló de la ejecución del presupuesto del 2023, destacando que hasta el momento se ha ejecutado un 48% principalmente en las transferencias monetarias como la ‘renta ciudadana’ y en algunas obras en los territorios de construcción de vías rurales.

Sarabia también habló de la proyección presupuestal para el 2024, definiendo como prioridad el programa ‘Jóvenes en Paz’, que propuso el presidente, Gustavo Petro, para que los jóvenes se alejen de la violencia.

En ese sentido se refirió a las críticas a la propuesta por parte de varios sectores políticos del país, asegurando que “tiene como objetivo generar alternativas a los jóvenes que están en condición de vulnerabilidad en departamentos donde no ha llegado Estado, pero si ha llegado la violencia y han llegado los actores al margen de la ley”.

También aclaró que “no es un programa para que los jóvenes no maten, es un programa para que tengan otras opciones de vida. Si no se le generan estas alternativas a los jóvenes no podremos sacarlos de la violencia”.

Programa para los wayúu

La directora del DPS anunció que debido a la emergencia económica y social decretada para La Guajira, se entregará la ‘renta wayúu’, que consiste en un giro de 500.000 pesos.

“Entregaremos este recursos a 27.000 familias que fueron ubicaron en el territorio, familias que son madres cabeza de hogar con niños en primera infancia. Este programa será una transferencia única, la idea es que esta renta wayúu haga tránsito a la renta ciudadana para que estas familias no queden desprotegidas cuando se termine la intervención integral por parte del gobierno”, explicó Sarabia.