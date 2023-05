Laura Sarabia, jefe de gabinete del Gobierno, respondió a exempleada que la acusó de hostigarla

Laura Sarabia, jefe de Gabinete del Gobierno y una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, está envuelta en un escándalo luego de que la exniñera de su hijo, Marelbys Meza, asegurara fue hostigada por ella, por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero de la funcionaria.

En una publicación de la Revista Semana, la mujer relató que “yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (...). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted”.

Ante estas denuncias, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta en Twitter y aseguró que que el procedimiento se hizo amparado en los procedimientos que en estos casos indica la ley.