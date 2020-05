En entrevista con La FM, el senador Álvaro Uribe Vélez respondió a los señalamientos que han hecho en su contra desde los partidos de oposición, de ser quien supuestamente está detrás del escándalo en el Ejército por perfilamientos de periodistas, políticos, entre otros.

Confirmó que sí llegó un anónimo a la oficina de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, en el que aseguraban que Uribe era el “gran beneficiario de esa información”.

“En la información que dio la revista Semana no hay una sola mención de Álvaro Uribe, le maltratan a uno la honra con anónimos (…) Yo he peleado toda la vida con la espada desenvainada, con las cartas sobre la mesa. Mire el daño electoral que me hicieron en 2014 acusándome de Andrómeda y no tienen pruebas”, afirmó.

El expresidente dijo que si alguna persona del Centro Democrático está detrás de ello, que den a conocer su nombre y que responda ante la justicia.

Además recalcó que no comparte que las Fuerzas Militares hagan perfilamientos porque considera que el mal uso de este tipo de acciones puede generar sospechas que le hacen daño a la democracia.

“Hay que procurar todos los días fortalecer más la democracia, yo no estoy de acuerdo que las FF.AA. tengan perfilamientos así sean derivados de fuentes abiertas, sobre personas que no estén incurriendo en delitos, no estoy de acuerdo sobre esos perfilamientos”, agregó.

Señaló que una cosa es la inteligencia para hallar a un delincuente y otra cosa es el perfilamiento, “que se haga mal uso de ese perfilamiento, genera sospechas que le hacen daño a la democracia”.