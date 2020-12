El líder opositor venezolano Leopoldo López aconsejó, en rueda de prensa en Bogotá, que Colombia cuide de su democracia, esto en referencia a candidaturas de izquierda para las elecciones presidenciales del país en 2022.

“Como observador de lo que ocurre en Colombia y en el continente digo que cuiden su democracia. Yo entiendo que puede haber y son legítimas las críticas, pero nuestro llamado después de haber vivido lo que hemos vivido es que cuiden la democracia porque las democracias son frágiles. Aquí siempre dijimos “eso nunca nos va a pasar” y luego fuimos viendo cómo se derrumbó el estado de derecho”, dijo López.

Tras un encuentro en la mañana con el presidente Iván Duque, Leopoldo López aseguró que Colombia está comprometida con la estrategia de mantener lo que han llamado frente internacional de presión contra Nicolás Maduro, y agradeció también al mandatario colombiano por la ayuda que ofreció para que él pudiera salir de Venezuela hacia España, luego de haber pasado por la frontera con Colombia.

"Estoy profundamente agradecido por el apoyo y el recibimiento al cruzar la frontera por parte del presidente Duque y su equipo de trabajo. Fueron horas de mucha tensión, momentos en los que pensé que no íbamos a terminar de cruzar. No puedo revelar más detalles porque no puedo poner en riesgo la identidad de quienes colaboraron. Luego de que salí de Venezuela detuvieron a 17 personas y le abrieron casos a más de 25".

El Frente Internacional

El principal objetivo de la visita de Leopoldo López a Colombia, según dijo, es insistir en el apoyo internacional a la oposición liderada por Juan Guaidó, también a la consulta popular y en contra de las elecciones del pasado 6 de diciembre.

Los pilares de ese apoyo internacional empiezan por "el reconocimiento de que las elecciones del domingo fueron un fraude".

Los segundo es "el reconocimiento y el apoyo a la Asamblea Nacional y su mandato constitucional e institucional de seguir adelante en funciones hasta que pueda ser sustituida por una asamblea electa legítimamente, y eso también lo ratificó el presidente Iván Duque".

Finalmente, lo que se busca es que se apoye y reconozca la continuidad de Juan Guaidó como presidente Interino y con ello lograr elecciones libres en Venezuela. López dice que "para eso pedimos apoyo, unidad de la comunidad internacional, del Grupo de Lima, la OEA y la UE, y todos los países democráticos".

El líder opositor insistió en que la presión contra Nicolás Maduro debe mantenerse. "Nicolás Maduro es un criminal que ha cometido crímenes de lesa humanidad, violaciones severas a los derechos humanos e insisto, no lo decimos nosotros, lo dice la ONU y la CPI, con casos concretos, nombres, apellidos de víctimas y victimarios, y le pedimos al mundo que no le den la espalda a esa realidad.

¿Crítica a Henrique Capriles?

El día de las elecciones parlamentarias, el también opositor Henrique Capriles aseguró la oposición había fracasado. En su cuenta de twitter escribió que "Después de todos estos fracasos, habrá que replantear alternativas reales y abrir caminos de la mano de todos los sectores. El venezolano merece recuperar la confianza, tener una ruta real que permita alcanzar soluciones verdaderas. Eso hoy no lo tenemos. Hay que construirlo", dijo.

Sin mencionar a Capriles, Leopoldo López pidió este jueves unidad en la oposición al gobierno de Maduro y dijo que "en lugar de criticar el fraude electoral y de criticar a la dictadura, critican los sectores democráticos. Yo no creo que eso ayude, no sé cuál es la motivación, no sé que está detrás de eso, lo que sé es que genera desesperanza y genera regocijo en la dictadura que se frota las manos cada vez que sale un comentario de los propios sectores de la alternativa democrática contra nosotros mismos. ¿Quién disfruta con eso? ¿Quién amplifica ese mensaje? La propia dictadura. No le hagamos el favor a la dictadura, mantengámonos unidos".

Y reconociendo que la alternativa que él y otros opositores han planteado para sacar a Nicolás Maduro ha generado frustraciones por no verse el pronto cumplimiento de las expectativas, López habló de la estrategia que mantienen.

"La estrategia es la unidad por un objetivo común que es elecciones libres, justas y verificables, y esa estrategia pasa por unificar a los sectores democráticos dentro de Venezuela y a la comunidad internacional (...) Los próximos pasos son el mantenimiento de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó".

Nuevo gobierno de EE.UU.

Leopoldo López no se dijo preocupado por el nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. En cambio recordó que con el expresidente Barack Obama inició el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro como una amenaza a la seguridad e integridad de Estados Unidos.

También se dijo casi seguro de que Joe Biden no reconocería a Maduro como legítimo. "El presidente electo Biden dijo varias veces en campaña que Nicolás Maduro es un dictador, un criminal y que Venezuela merecía ser libre y tener elecciones en libertad. Nosotros estamos convencidos en su eje central se va a mantener. Yo dudo muchísimo, es más, me atrevería a decir que es casi un imposible que la administración Biden reconozca la legitimidad de Nicolás Maduro".