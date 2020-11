Legalización de marihuana recreativa para uso adulto, pasó su primera prueba

La Comisión Primera del Senado le dio vía libre en primer debate a un proyecto de ley con el cual se busca establecer una regulación diferente sobre el consumo de cannabis en el país.

La iniciativa establece una nueva reglamentación en torno al “uso adulto” de esta sustancia. El senador Luis Fernando Velasco, ponente de la propuesta, explicó que lo que se pretende es quitarle el control de este negocio ilícito a las mafias que operan en el país.

Le puede interesar: Con un proyecto buscan que toallas y tampones sean gratuitos en Colombia

“Aquí no venimos a proponerle a la gente que fume marihuana, sino que ese problema sea regulado por el Estado y lo enfrentemos de manera distinta, sepamos quien lo tiene y si a alguien se le está saliendo el problema de las manos, lo atendamos”, indicó.

“Si el Estado regula la distribución de la marihuana, evitaremos que esa mezcla de otras drogas para enviciar a nuestros jóvenes, se les pueda dar”, añadió.

El senador Gustavo Bolívar, uno de los autores de este proyecto de ley, indicó que no es cierto que con esta propuesta se pretenda abrir una puerta para que los niños caigan en el consumo masivo de marihuana, sino que al contrario, le quitaría los ingresos a las bandas delincuenciales.

“Si el Gobierno, si la bancada de gobierno permitiera la regulación de la marihuana, yo les aseguro que en cinco años estaríamos regulando la cocaína y estaríamos acabando de tajo con el negocio que ha sido transversal a todas nuestras violencias de los últimos 30 o 40 años. La cocaína y la marihuana sirvieron para financiar grupos guerrilleros, paramilitares, para financiar las Bacrim que están azotando los territorios en Colombia”, sostuvo.

Consulte aquí: Proyecto de vacunación gratuita de covid-19, a un debate de ser aprobado

Sin embargo, durante la discusión, los senadores del Centro Democrático y del Partido Conservador se opusieron, advirtiendo que esto aumentaría los problemas de adicción y destruiría familias.

El senador Santiago Valencia manifestó que “esto es un problema social que abarca muchos más problemas que el de la muerte. La adicción destruye seres humanos, la adicción destruye familias, destruye sociedades, porque lo que vemos de personas que consumen drogas es que destruyen su vida, son personas que no pueden trabajar normalmente, que no pueden estudiar, que no producen y que todo el tiempo están en función de consumir, que destruyen su núcleo cercano y por lo tanto afectan a la sociedad”.

Los promotores de este proyecto de ley afirman que en Colombia no existe una prohibición absoluta del uso recreacional de las drogas, particularmente de la marihuana y por eso este debate puede darse a través de la discusión de un proyecto de ley.