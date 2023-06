El proyecto que pretende legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos quedó a punto de hundirse en su último debate en el Senado de la Republica.

Este lunes festivo se citó a la plenaria de la corporación con la intención de votarlo, pues todo parecía indicar que el apoyo mayoritario estaba asegurado. Sin embargo, el panorama se complicó con el paso de las horas, el Partido Cambio Radical, que podía inclinar la balanza, decidió no respaldarlo, por lo que su hundimiento era inminente.

En vista del panorama, la bancada del Pacto Histórico se salió del salón rompiendo de esta manera el quórum; minutos después el presidente del Senado, Alexander López, levantó la sesión por lo que fue criticado por la oposición que le gritaba “tramposo”.

De esta manera, el proyecto se votará este martes 20 de junio, pero el Senado no tendrá la opción de modificarlo y se debe votar tal cual quedó establecido en Cámara de Representantes.

“Cambio Radical no intervino en la plenaria, teníamos proposiciones, tenemos argumentos para corregir el texto, ante lo que acaba de suceder la recomendación como integrantes de Cambio Radical es que no votamos esta reforma constitucional por una sencilla razón, no tenemos garantías para poder modificar el texto de una reforma constitucional tan importante”, dijo el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

Por su parte, la senadora de la Alianza Verde, Angelica Lozano, vaticinó que la sesión de este martes 20 de junio también será accidentada teniendo en cuenta que el proyecto “solo tiene futuro si se vota sin conciliación, exacto como fue aprobado en Cámara y ese será motivo de otro zaperoco”.

La legalización del cannabis, que ha superado en un hecho sin precedentes en el Congreso siete debates, quedó en la cuerda floja, sin embargo, el representante Juan Carlos Losada, su autor, dice que tiene esperanza.

“Estábamos muy cerca del número requerido que son 54 votos. Yo nunca había visto un acto legislativo tan enredado en el Congreso de la República, estamos apenas 24 horas de qué acabe la legislatura pero hasta que no se acabe yo no bajaré los brazos”.

Por su parte, el representante Daniel Carvalho, que apoyó este proyecto durante todo su camino legislativo, dijo que “me parece una lástima que no podemos resolver este proyecto que ya lleva ocho debates, ha habido suficiente ilustración y me da, sobre todo, lástima que todavía hay muchos senadores que prefieren que nada cambie y que todo sigue igual”.