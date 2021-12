¿Legalizar la justicia por mano propia?: polémica por proyecto de seguridad ciudadana

Al proyecto de ley de seguridad ciudadana solo le resta su aprobación en último debate en la plenaria del Senado y posteriormente en conciliación para que sea una realidad en el país.

Sin embargo, el concepto del uso de la ‘legítima defensa’ que está incluido en la iniciativa, continúa generando polémica.

Sectores de la oposición insisten en que esta propuesta fomentaría el porte de armas y legalizaría la ‘justicia por mano propia’, bajo el argumento de que una persona puede defenderse cuando sea irrumpido en su casa, en su trabajo o en su vehículo.

El senador Roy Barreras dijo que “este proyecto autoriza el fusilamiento de los jóvenes en las calles, ni más ni menos. El proyecto legitima la masacre de Llano Verde en Cali, cuando cinco niños fueron asesinados por atreverse a penetrar la propiedad privada de un ingenio y fueron asesinados. Este proyecto legitima esa masacre, la hace legal, el proyecto legitima el paramilitarismo urbano, legitima a las personas de bien que le dispararon los ciudadanos inermes y le disparan a los indígenas”.

“El artículo tercero, al disminuir la proporcionalidad de la legítima defensa, legaliza la justicia por mano propia y permite que cualquier colombiano mate a otro”, insistió el congresista.

Sin embargo, el senador Germán Varón Cotrino, ponente del proyecto de seguridad ciudadana, desmintió estas afirmaciones y explicó que en los casos a los que hacen referencia los miembros de la oposición, no aplicaría el concepto de legítima defensa.

“Hay artículos que pueden generar polémica como el de la defensa privilegiada, que es un artículo que si miran con cuidado el segundo parágrafo, establece un principio fundamental para evitar excesos y es el de la proporcionalidad. Lo que mencionaba Roy Barreras no se trata de una legítima defensa; el hecho de que unos muchachos entren a una propiedad privada y sean asesinados de manera vil, no tiene ningún tipo de defensa porque no estaban agrediendo a nadie”, indicó.

El senador Varón explicó que lo que se pretende con esta norma es garantizar que haya verdaderos castigos para el delincuente, sobre todo el que reincide en hechos que afectan todos los días a la comunidad.