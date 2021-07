Lenguaje del Gobierno sobre la protesta es polarizado y estigmatizante: Presidenta de la CIDH

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, advirtió que lo que más le preocupa a ese organismo tras su visita al país, es el uso del lenguaje polarizado y estigmatizante a la protesta social y los manifestantes, por parte del Gobierno.

En diálogo con RCN Radio, Urrejola señaló que “en particular preocupa el uso del lenguaje de las autoridades públicas y del Gobierno, en términos del lenguaje polarizado con estigmatización hacia el otro y donde permanentemente se ve al adversario como un enemigo. Eso deteriora el debate público y justifica la violación de Derechos Humanos de particulares”, dijo.

En ese sentido, la presidenta de la CIDH explicó que el informe de recomendaciones entregado a Colombia sobre la protesta social no respalda la violencia en las protestas, aunque advirtió que no se debe impedir el derecho fundamental a manifestarse.

“No respaldamos la violencia, no respaldamos los bloqueos donde se ejerce violación a otros derechos fundamentales como la vida, la salud y la alimentación, pero impedir la protesta no corresponde al derecho de la protesta”, dijo.

Antonia Urrejola dijo que el llamado al Gobierno es a investigar y castigar a los responsables de generar la violencia en el marco de las protestas.

“El derecho a la protesta tiene restricciones y se establecen cuando afectan otros derechos fundamentales. El Estado es el que tiene que verificar en cada caso la gravedad del hecho, de acuerdo a los estándares interamericanos que son el principio de legalidad, legitimo, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática”, manifestó.

En ese sentido, dijo que es necesario separar al Esmad y la Policía del Ministerio de Defensa y capacitar a esos uniformados en materia de Derechos Humanos.

“El llamado es a asegurar una rendición de cuentas de la fuerza de seguridad, reparar a las víctimas y que el Esmad preserve un enfoque de Derechos Humanos e identificación de los protestantes, como ciudadanos que están ejerciendo un derecho legítimo”, dijo.

La presidenta de la CIDH señaló que la próxima semana se reunirá con la canciller, Martha Lucía Ramírez, para conversar sobre el informe y las recomendaciones que entregó ese organismo sobre la protesta, tras su visita al país.

“La Comisión propone un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que no requieren la autorización del Estado colombiano, aunque su apoyo sería fundamental. Se trata de una hoja de ruta para implementar las recomendaciones y eso no sustituye la función de la institucionalidad”, señaló.