¿Ley ‘chao marcas de gobierno’ cobijará a los nuevos alcaldes y gobernadores?

En el Congreso de la República se aprobó un proyecto de ley que establece la prohibición del uso de recursos públicos para publicitar las marcas o eslogan de gobierno, que implementan las administraciones nacional y regionales cada cuatro años.

Aunque la iniciativa no fue objetada por el Gobierno Nacional en el tiempo que establece el ordenamiento jurídico, la misma no ha podido entrar en vigencia porque el presidente Gustavo Petro aún no la ha sancionado.

La senadora Angélica Lozano, quien impulso el proyecto, hizo un llamado al jefe de Estado para que firme la ley rápidamente, antes de que los nuevos alcaldes y gobernadores gasten recursos en publicidad, papelería y material con los lemas que impulsaron en campaña.

“Solo falta la sanción presidencial, presidente @petrogustavo. Es ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Ideal que estuviera vigente el 1 de enero. Que sea la primera firma del año presidente”, sostuvo.

Según la senadora, "aún estamos a tiempo de sancionar la ley para que la misma pueda aplicarse a los nuevos mandatarios regionales" que se posesionaron el pasado primero de enero.

“Por asuntos administrativos como cargar el presupuesto (PAC) expedir el CDP y adelantar procesos contractuales estamos a tiempo, al límite para que si es sancionada la ley, no haya mayor retraso en aplicarla municipalmente”, indicó Lozano.

Con esta norma también se vería afectado el propio Gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que no podría seguir utilizando su eslogan “Gobierno del Cambio” o “Colombia potencia mundial de la vida”, en la publicidad oficial que se expida en lo que resta de su administración.

Una vez la ley sea firmada por el mandatario, la prohibición entrará en vigencia en todo el territorio nacional.