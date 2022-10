Ley de sometimiento tomaría más tiempo de lo esperado en llegar al Congreso

El ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que la presentación de la ley de sometimiento ante el Congreso de la República, “tomará” más tiempo de lo esperado en llegar al legislativo, pues aclaró que aún hacen ajustes.

“He pedido a quienes están trabajando en la redacción y yo lo expreso, no dejarnos presionar, porque hay que hacerlo bien hecho, porque el tema no es de tiempo, no es 11 semanas, ni 10, tenemos el instrumento del mensaje de urgencia si fuese necesario y en un mes sacamos esa ley adelante”, señaló Prada.

Además fue enfático en que lo importante es “hacerlo bien y no correr” en su presentación ante el Congreso.

La anterior aclaración la hizo el jefe de la cartera de la política en medio del relanzamiento de los mecanismos de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz, en compañía del presidente Gustavo Petro.

Cabe recordar que el país ya conoció en semanas recientes lo que sería un borrador de dicha ley de sometimiento, que es básicamente la hoja de ruta para dialogar con bandas criminales y buscar ajustar el marco jurídico del país.

La iniciativa plantea una serie de beneficios para las bandas que se acojan a la justicia, entreguen los bienes y se comprometan a dejar atrás las acciones delincuenciales.

Uno de los puntos que generará mayor debate, tiene que ver con las sanciones alternativas que recibirían los integrantes de esas organizaciones. Según el borrador, conocido en las últimas horas, los altos mandos de la estructuras criminales recibirían beneficios de rebaja de pena de hasta el 60 %, que tendrían que pagar en un centro carcelario en la etapa inicial.

“Para altos mandos, cuyos roles hayan permitido una imputación de delitos atroces (concurso de delitos), una vez condenados con la rebaja del 60 % de la pena imponible, iniciarán a cumplirla privados de la libertad en establecimientos de reclusión. Cumplida ¼ de la pena podrán acceder a permisos de 72 horas en las cuales deben cumplir la carga restaurativa del programa de restauración y reinserción especial”, indica la iniciativa.

Por ahora, resta que el borrador sea revisado y con su visto bueno, el presidente Gustavo Petro de vía libre para que sea radicado por el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, ante el Congreso. Al legislativo le restan 11 semanas de sesiones ordinarias hasta la primera semana del mes de diciembre.