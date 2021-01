Ley sobre vacunas no considera confidencialidad en contratos, aclaran congresistas

Asimismo, el senador Roy Barreras indicó que tiene conocimiento, de una fuente confiable, de que el Gobierno tiene un contrato firmado con AstraZeneca desde el pasado 15 de diciembre.

Fuentes serias me informan que sí hay un contrato de vacunas con AstraZeneca desde el 15 de Dic. Porqué no han querido hacerlo público? Tiene compromiso de fechas de entrega? En que fechas? Precios? Plazos? Con Pfizer estan en “pliego de condiciones”. Aún no llega ninguna vacuna