Liberales dan por superado impasse con César Gaviria y niegan rebelión al expresidente

“Fueron 18 representantes que firmaron, pero ellos no están en contra de Gaviria, ni a favor o en contra del Gobierno, la carta dice que quieren una bancada y ya el presidente Gaviria dijo que se va a convocar la bancada la próxima semana, ya eso está superado”, manifestó.

Quintero reconoció que los congresistas liberales sí creen que las advertencias de Gaviria en su reciente comunicado fueron bastante fuertes y por eso se molestaron.

“Por eso ellos firmaron pidiéndole un poco de mesura al presidente Gaviria, pero fue solo eso, no fue algo para alarmarse y no hay disidencias dentro del Partido Liberal, hay gente que piensa diferente pues no estamos en una dictadura ideológica y muchos compañeros tienen pensamientos distintos, pero no hay disidencias, estamos trabajando por la unidad del partido y que se avance en la discusión de la reforma a la salud”, indicó.

La bancada liberal insistirá en que las proposiciones que han venido impulsando en el marco de la discusión de este proyecto, puedan ser aceptadas por el Gobierno, los ponentes y los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.