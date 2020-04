Liberales retan al uribismo a llamar a nuevas elecciones después de pandemia

Continúa generando reacciones entre diferentes partidos políticos, la propuesta del representante a la Cámara, Óscar Villamizar, del Centro Democrático, quien radicó el proyecto de acto legislativo para que haya una reducción del 50% del Congreso de la República.

Desde el Partido Liberal, el representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, anunció que está dispuesto a que se dé el debate para la reducción del Congreso y retó al Presidente de la República y el uribismo a que se convoque a elecciones, una vez finalice la emergencia por la pandemia.

"La propuesta de reducir el Congreso, estamos dispuestos a ello, estamos dispuestos a volvernos hasta unicameral, pero no hagan populismo ahora. Unos congresistas del partido de Gobierno lo han dicho pero saben que solo se puede hasta la siguiente legislatura, si quieren, vámonos a elecciones de una vez señor Presidente, usted, nosotros, vámonos a elecciones presidenciales y de Congreso nuevamente, inmediatamente pase esta crisis", indicó el representante por Norte de Santander.

El represente a la Cámara señaló que el Congreso de la República reinició sus labores para hacer control político a los decretos con fuerza de ley que expide el Gobierno Nacional, con ocasión del estado de emergencia.

"Este no es un Estado monárquico, no es una dictadura, sino que se ejerce en estados de conmoción como hoy lo tenemos, donde se han expedido más de 80 normas a las que hay que ejercer control, si tiene que ver con medidas para la salud o no, indicó el congresista.