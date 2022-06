Líder feminista del Nuevo Liberalismo defendió a Rodolfo Hernández y dijo que "no es machista"

Juan Manuel Galán en nombre del Nuevo Liberalismo, tomó partido para apoyar a Rodolfo Hernández, de cara a lo que será la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 19 de junio.

Sin embargo, varias mujeres que fueron fundamentales en las pasadas elecciones legislativas de este mismo partido, tomaron la decisión de apoyar al candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, como fue el caso de Sandra Borda, Yolanda Perea y Mabel Lara.

Lea también: Margarita Rosa de Francisco levantó indignación por burlarse de Rodolfo Hernández llorando

No obstante, una de las grandes críticas que le han hecho al exalcalde de Bucaramanga, ha sido su trato hacía las mujeres y, sobre todo, mencionan que no es garante para sus derechos. Es así, que Angélica Martínez, quien es líder feminista y representante del Nuevo Liberalismo mencionó en Semana, que da su apoyo a Rodolfo Hernández y argumentó los beneficios que tendrán las mujeres si el ingeniero asume la presidencia.

Ante esto, Martínez enfatizó que respeta el apoyo de sus colegas para Petro, pero que lo hacen más que todo para mostrar un respaldo a Francia Márquez y respondió el ser feminista, no puede ser un significante para anular a otras personas que no piensen igual que ella.

Pero esto no fue lo único, ya que la mujer salió en defensa de Hernández, luego de que reconociera que el candidato por la Liga de Gobernantes anticorrupción no es machista, y, además, aprovechó para mencionar que Gustavo Petro también ha tenido comentarios machistas y algunas salidas en falso, o que ha tenido alianzas con personajes que han sido machistas.

“Siento que es retrógrado. No ha entendido que los nuevos movimientos y las nuevas masculinidades son las que hoy permiten tener un nuevo lenguaje de igualdad. No lo veo como machista. Si hubiera sido machista, no hubiera logrado tener en su administración un mayor número de mujeres”, resaltó la mujer.

Lea también: Admiten tutela que busca que Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistan a debates

En este sentido, mencionó que muchos internautas han sacado de contexto varias entrevistas y solo han mostrado partes de salidas en falso y por eso exclamó que “Lo que veo es una necesidad de un llamado a la calma. Ni Rodolfo es un machista ni Petro es un feminista. No es empezar a tildarlos como quien nos va a salvar o nos va a mandar a las cocinas”.