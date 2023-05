"Llegó el momento de corregir, llevamos meses de decisiones erráticas" Claudia López sobre Paz Total

Durante la presentación del Comando Élite Multicrimen que busca desmantelar las estructuras delincuenciales en la capital del país, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó nuevamente las decisiones del Gobierno Nacional con los grupos armados ilegales con los que se han entablado diálogos.

"Yo quisiera decir con el mayor respeto que creo que llegó el momento de corregir, llevamos nueve meses de decisiones erráticas. Un día que avancen, un día que defiendan, otro día que no defiendan, otro día que hay suspensión de operaciones ofensivas, otro día que ya no hay suspensión de operaciones ofensivas. Nueve meses de decisiones erráticas, de ingenuidad frente a grupos criminales que no ven las ofertas de diálogo, ni 'paz total', de suspensión de las actividades de nuestra fuerza pública como un acto generoso del estado, sino que actúan de manera oportunista para aprovecharse, para incrementar el reclutamiento, el asesinato, la violación de derechos humanos de nuestros ciudadanos", señaló.

López pidió mano dura contra la criminalidad y que toda decisión que tome en Bogotá sea respaldada por el Gobierno Nacional.

"Las cárceles deben aumentarse para que no exista impunidad y tampoco hacinamiento... señores de la Corte Constitucional, desde el Gobierno Nacional los están engañando con las cifras de hacinamiento, ellos les están mintiendo", dijo.

La alcaldesa de Bogotá señaló que el Gobierno Nacional está fallando en la seguridad de Bogotá y Colombia en general, al tiempo que agregó que "las Farc han reclutado en Bogotá a jóvenes de la llamada 'primera línea' y no podemos permitir que Sumapáz se convierta de nuevo en la ruta de las Farc en la ciudad".

En ese sentido, le pidió al Gobierno que "combata el crimen sin ningún miramiento. Esa es mi instrucción como alcaldesa y espero que el Gobierno me apoye con sus decisiones. No puede ser que nueve meses de la supuesta 'paz total' tengamos más crimen y reclutamiento en el país".

De otro lado, la alcaldesa Claudia López precisó que el Comando Élite Multicrimen desplegará operaciones especializadas contra el Tren de Aragua y otras estructuras priorizadas.

Indicó que el equipo tendrá 50 uniformados con experiencia, trayectoria y conocimiento especializado, comandados por el coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, experto en la lucha contra la criminalidad y con más de 25 años de experiencia en la institución.

También habrá un despliegue de cuatro equipos motorizados de reacción inmediata dispuestos en toda la ciudad y con énfasis en 42 puntos priorizados de las localidades de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy y Usaquén.

Finalmente, el escuadrón utilizará 10 drones para vigilancia aérea, sistemas analíticos de información criminal y equipos portátiles para la identificación de personas.