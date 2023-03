Lo de la salud traerá un efecto dominó para hundir las demás reformas: Roy Barreras

Fracasó el consenso que se intentó hacer con la reforma a la salud y la propuesta del Gobierno podría naufragar en el Congreso de la República, luego de que los partidos políticos de la coalición anunciaran que no respaldarán la iniciativa.

A raíz de eso, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que la falta de acuerdo para sacar adelante esta iniciativa, también podría reflejarse en el trámite de las demás reformas sociales como lo son la laboral y la pensional.

Barreras reconoció que la coalición está frágil y se mostró preocupado con la posibilidad de que no se pueda sacar adelante un proyecto con el respaldo de todos, ya que eso podría propiciar que la ciudadanía vuelva a salir a las calles para reclamar.

“La reforma a la salud que ha sido la más polémica tiene hoy graves dificultades, me preocupa que la fragilidad de la coalición de Gobierno y el hecho de que no haya consenso para tramitar una reforma consensuada, seria, razonable, viable, que construya sobre lo construido, que no destruya 30 años del sistema de salud, se frustre”, indicó.

“Si se frustra la reforma, se frustra también el camino correcto a la hoja de ruta que esperamos y es que el justo reclamo popular de los más pobres, de esos colombianos en la miseria que comen una vez al día, de esa gente sin esperanza, se solucione, porque si se frustra el cambio, la frustración no deja otra salida que mayores protestas que no resuelven el asunto si no somos capaces de canalizar ese justo reclamo en reformas viables”, añadió.

Barreras aseguró que el fracaso de la reforma a la salud también traería un efecto dominó sobre la reforma laboral y la reforma pensional, sobre las cuales también existen muchos reparos.

"Las reformas que son viables no son las radicales, no son las absolutistas, no son las que destruyen todo para empezar de cero. El ejercicio hasta ahora fallido de ese consenso en la salud puede significar un dominó frente a las demás reformas y puede significar que el clima de debilidad de esa coalición en el Congreso, que es el que aprueba la reformas, eche al traste no solamente esa, sino las demás”, manifestó.

El presidente del Congreso dijo que se equivocan quienes respiran con alivio tras la posibilidad de que se hundan las reformas, ya que eso podría ser perjudicial para el país.