Sobre el tema, el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, dijo que cuando se dio el secuestro llegó un grupo de apoyo con más uniformados listos para actuar.

En medio del proceso de respaldo con más unidades, hubo una amenaza por parte de los campesinos para que no se diera una evacuación de los policías.

“Ellos enviaron un policía de nosotros para advertir que si había una salida, mataban a siete policías. Por eso, el apoyo que llegó no pasó la calle, pese a que apenas estaban a 50 metros”, relató en Caracol Televisión.

Este hecho, de acuerdo al general Sanabria, es un secuestro que es investigado por la Fiscalía General de la Nación y jamás se trató de un cerco humanitario. De ahí que acabara contando que el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, fue coaccionado a utilizar ese término.

“El señor ministro (Alfonso Prada) de alguna manera fue constreñido por estas personas porque supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente Gustavo Petro fuera -y eso no iba a pasar- y que si en el protocolo de liberación no se quitaba la palabra secuestro no los entregaban. Por eso el señor ministro puso eso y es claro que fue un secuestro”, sostuvo.