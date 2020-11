Este martes se registró una acalorada discusión entre la concejal de Bogotá, Andrea Padilla y el empresario ganadero José Félix Lafaurie, por cuenta de la propuesta del Día sin Carne en Bogotá, en medio del proyecto de acuerdo que avanzó en el Concejo para la declaración de emergencia climática en la capital del país.

Le puede interesar: Día sin carne en Bogotá será muy útil para el medio ambiente: concejal Susana Muhamad

La discusión fue subiendo de todo y Padilla terminó lanzando un madrazo contra Lafaurie. Cuando el ganadero iba a defenderse por las acusaciones, la animalista concluyó diciendo “usted es un pobre hijueputa, grosero (…) que quede grabada su patanería constante y recurrente señor”.

Y acá se lo repite la “comedida”: es usted un “hijueputa“. Yo hablé de datos y de estudios en la dos intervenciones que me dieron. Usted, que tuvo tres oportunidades, se limitó a ofender. Siento fresquito de haberle dicho lo que piensa de usted, bellaco, más de medio país. https://t.co/csWOv7SrbL pic.twitter.com/9kNIWuHyy1 — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) November 10, 2020

Lo que sacó de cabales a la concejal de Bogotá, fue un trino de Lafaurie donde se refiere a “los mitos que la mamertería, la izquierda y los animalistas quieren imponer sobre el consumo de carne de res. ¡La ganadería se respeta!”.

#AEstaHora Hablando claro sobre los mitos que la mamertería, la izquierda y los animalistas quieren imponer sobre el consumo de carne de res. ¡La ganadería se respeta! https://t.co/XQdGAfH9ya — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 10, 2020

Asimismo, Padilla se quejó por el supuesto desequilibrio en las intervenciones, ya que ella tuvo solo dos, mientras que el empresario tuvo tres.

Lea también: Demanda busca revivir impedimentos de congresistas en proyectos de ley

"Su agresividad es recurrente contra mí. Me parece muy lamentable que le hayan dado la oportunidad tres veces de hablar, que no habló sino de mamertería, politiquería y corrupción, mientras que a mí solo me dieron la posibilidad dos veces. Este señor es un absoluto patán", declaró Padilla en otro trino.