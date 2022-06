Lo que se viene en seguridad con Gustavo Petro como presidente ¿Desmontará al Esmad?

Los colombianos votaron este domingo para elegir al Presidente de la República entre Gustavo Petro Urrego y Rodolfo Hernández, dos candidatos lejanos de la clase política tradicional.

Con unas propuestas de cambio para el país, ambos llegaron a las urnas en medio de una campaña sucia con señalamientos de lado y lado.

Con un preconteo del 98,22 %, Petro logró 11.115.965 votos, equivalentes al 50,51 %, según la Registraduría Nacional. Su rival, Rodolfo Hernández obtuvo 10.391.504 votos, que corresponden al 47,22 %.

A algunos seguidores de partidos de derecha les preocupaba el triunfo de Petro, al considerar que pone en riesgo algunos aspectos en seguridad y economía.

No obstante, muchos de los temores generados son basados en imaginarios y desinformación, aunque también hay miedo por algunas propuestas concretas que son controversiales.

A continuación las principales propuestas de Gustavo Petro en economía y seguridad:

Seguridad en Colombia

El líder del Pacto Histórico deja claro en su programa de Gobierno que quiere un cambio en el enfoque de la política de seguridad, para que la vida sea vista como el bien más importante.

“Transformaremos el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno para pasar a una seguridad humana basada en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza”, dice el programa.

En ese sentido, Petro deja entrever que el sistema de cárceles tendrá otro enfoque y ofrecerá servicios de justicia restaurativa en casas de justicia y centros de convivencia ciudadanos, en la Fiscalía General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios, a través de mediadores penales restaurativos.

“Proponemos crear cárceles restaurativas municipales y promoveremos sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención Especial (CAE) para adolescentes”, dice el documento.

En cuanto a los delitos, tema que preocupa a los colombianos, señalando que combatir el hambre influirá directamente en la reducción de estos flagelos.

"El delito no se mira de manera recortada, sino de manera multidimensional. Por ejemplo, el robo de celulares tiene una serie de causas, no es solamente porque una persona se volvió mala de repente y entonces le robó un celular a otra persona y fue a venderlo por drogas; no, es porque hay hambre creciente en la mayor parte de ciudades de Colombia y eso ha desatado, no lo generó, pero lo ha hecho crecer, el número de delitos de hurto en el país. ¿Cómo podemos mejorar las circunstancias de seguridad desde ese punto de vista? Pues con una política que disminuya el hambre en Colombia”, estipula en su programa.

Petro ha enfatizado que “quieren fusilar a los ladrones, encerrarlos en la cárcel. Vean, denles comida. Denle comida al pueblo de Colombia y verán cómo se reduce la inseguridad”.

Sin duda alguna, uno de los temas que más preocupa a algunos es lo que Petro hará con la Policía y el Esmad. Sobre esto, el presidente electo propone que la Policía pase del MinDefensa al MinInterior o MinJusticia: "Nuestra prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y, de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluyen el desmonte del Esmad y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos”.