"Lo suyo es hipocresía y oportunismo": Duro agarrón entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria

Una nueva crisis se presenta en la Coalición Centro Esperanza por cuenta de un rifirrafe que sostuvieron los precandidatos Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria.

El cara a cara se presentó en medio de un debate de precandidatos organizado por la Revista Semana, cuando Betancourt cuestionó a Alejandro Gaviria por recibir el apoyo de sectores políticos los cuales ella considera representan la misma maquinaria política tradicional.

Según Ingrid, Gaviria incumplió lo pactado dentro de la Coalición Centro Esperanza.

"Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el cónclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo, en ese acuerdo dijimos que si eso sucedía nosotros partíamos de la base que íbamos a tener confianza, pero que si eso sucedía lo decíamos en público", dijo Ingrid.

Y agregó: "Yo convoco a la coalición para que hoy mismo debatamos este tema yo no voy a dejar que los lobos entren a donde están las ovejas" .

Por su parte, Alejandro Gaviria aseguró que los cuestionamientos de Ingrid Betancourt representan oportunismo político.

"Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre, eso es. La invito como dijo alguna vez (Gabriel García Márquez) a mirarse en el espejo de sus propias faltas ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí?", dijo Gaviria.

En ese sentido indicó que "lo que usted llama maquinaria de manera despectiva, ahí en esa lista donde está su partido es oportunismo y es hipocresía, es disfrazar de superioridad moral el miedo a competir".

Gaviria agregó que esta discusión se debía tratar internamente y que "por ahora hay que arreglar las cosas".

"Estos son temas que se deberían discutir internamente. A mí de alguna manera me causó malestar que nosotros estuvimos ayer reunidos toda la tarde, estos apoyos ya se conocían, Ingrid Betancourt no dijo nada. Pudimos haber tenido una discusión interna, normal, razonable, sensata sobre diferencias y cómo operamos", señaló Gaviria.

Sergio Fajardo aseguró a su turno que la discusión entre Betancourt y Gaviria es algo "duro para nosotros" y que debió hacerse de manera interna.

"Aquí se planteó una crisis inesperada. Es una crisis. Y yo en particular llevo 22 años llevo diciendo que la primera condición para luchar contra la corrupción es luchar contra el clientelismo", señaló Fajardo.

Finalmente, Juan Manuel Galán indicó que "estos temas de crisis hay que resolverlos y hay que resolverlos de cara a los a colombianos, con transparencia. Estas diferencias que han surgido pues hay que tramitarlas en el seno de la Coalición", dijo Galán.

"Yo lo que tengo claro es que en el Nuevo Liberalismo y el ejemplo que yo aprendí de mi padre Galán, es que la manera de hacer política y campaña es el principal indicador de cómo uno va a gobernar y con quién va a gobernar", puntualizó el también precandidato.