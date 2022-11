Los 100 días de Petro también fueron de ‘vagancia’ de los congresistas: María Fernanda Cabal

Frente a los primeros 100 días de Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, el represéntate a la Cámara por el Valle, Christian Garcés, aseguró que el jefe de Estado le ha mentido al país, mientras que la senadora María Fernanda Cabal aseguró que también fue de "vagancia para los congresistas".

Por un lado, Christian Garcés resaltó que varias promesas de campaña no se han cumplido, incluso resaltó que los más perjudicados con el incremento del costo de la canasta familias serán las familias de escasos recursos.

“Salieron a decir que no habían recursos para condonar los créditos del Icetex y están diciendo que darán interés $0 pero para los nuevos créditos. No han disminuido las masacres ni el asesinato de líderes sociales, ambientales y excombatientes en Colombia; no acabaron el cuatro por mil ¡se hicieron los locos en la reforma tributaria!, pudieron hacerlo. Se metieron con el bolsillo de todos los colombianos, gravaron los productos de la canasta familiar afectando a las personas de escasos recursos del país”, precisó Garcés.

De igual manera, el representante a la Cámara celebró que “afortunadamente el Gobierno Nacional no eliminó el Esmad, solo le cambiaron el nombre y el uniforme”.

Entre tanto, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que durante los primeros 100 días de Petro, sólo sesionó una comisión del Senado por lo que tildó a los congresistas de “vagos”.

“Esto es muy curioso, sólo sesionó la Comisión Primera Constitucional del Senado, ninguna otra comisión sesionó. Nos enteramos que David Racero, presidente de la Cámara sencillamente no convocó a plenarias, ¿qué significa esto? Que los 100 días de Petro, son los 100 días de vagancia de los congresistas. Esto es el cambio”, precisó.

Además, la senadora mostró cómo el recinto estaba vacío y tenía pancartas que decían: “Se siente el cambio”.

Cabe resaltar que miles de personas acompañaron las marchas a favor del Gobierno Petro en Cali, las cuales también estuvieron acompañadas de la Minga Indígena del departamento del Cauca, de varios sectores, líderes sociales, ambientales y gremios sindicales del departamento del Valle.