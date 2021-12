Los 59 congresistas que avalaron el polémico artículo que atenta contra la libertad de prensa

MOE rechazó aprobación de artículo

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), su directora, Alejandra Barrios, señaló que "no es el Congreso de la República quien debe indicar el tono y contenido de lo que las personas hablan. La ciudadanía no tiene por qué hablar según las sensibilidades de los funcionarios y ex funcionarios públicos.

La inclusión de este artículo, señala la MOE, “restringe la veeduría que hacen la ciudadanía, medios de comunicación y diferentes organizaciones de la sociedad civil a los funcionarios y exfuncionarios públicos” , lo cual atenta contra los principios de una sociedad democrática que nuestra constitución garantiza desde su preámbulo y el reconocimiento de derechos como la libertad de expresión.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que por la importancia de la discusión sobre asuntos de interés público, el derecho a la información sobre estos asuntos debe ser protegida de forma reforzada.

"Por ello, por la naturaleza de las actividades a cargo de los funcionarios públicos, ellos deben estar sujetos a una mayor tolerancia ante la crítica y al control de su gestión pública, debiendo reducirse las restricciones al debate político o de cuestiones de interés público".