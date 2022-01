Además, habló de los posibles escenarios a los que podría llegar la Coalición de la Experiencia en las elecciones presidenciales. "Vamos a llegar mucho mejor posicionados a la primera vuelta; si pasa Petro yo creo que le ganamos, como sucedió hace cuatro años, pero si pasan las dos coaliciones -Centro Esperanza y Equipo por Colombia- ahí yo veo que el candidato del Equipo por Colombia le ganaría al Centro Esperanza", dijo.

¿Llegará Óscar Iván y el Centro Democrático a la coalición?

Sobre la posibilidad de que el candidato del Centro Democrático sea aceptado en esta coalición, Echeverry explicó que quienes continúa ahí, es decir Federico Gutiérrez, Alex Char, Dilian Francisca Toro, Enrique Peñalosa, David Barguil y Aydee Lizarazo, tienen que decidir si acogen o no a Zuluaga.

"Yo me opuse, pero esto era simplemente una estrategia para mi campaña, en su momento. Todos hemos presentado nuestras opiniones y yo creo que va a ser por mayoría y no me sorprendería que la mayoría se incline por aceptar al doctor Óscar Iván; pero, eso solo lo sabrán los miembros de la Coalición", indicó.

Las posibilidades de Alex Char

Para Echeverry, la llegada de Alex Char fue fundamental para la coalición, "porque Alex es un bacán; él tiene una frescura caribeña y una forma en cómo hace la política. Es una suma al grupo porque en el Caribe él es una figura preponderante, su presencia nos da una competitividad muy grande".

Manifestó, además, que "la potencia de Alex es innegable. Uno va a Barranquilla y camina con él y todo el mundo se le acerca lo saludan, le estrechan la mano, por eso a mí no me sorprendió que hubiera recogido esas firmas en ese tiempo, porque solo caminar con Alex en Barranquilla es como un carnaval alrededor de él; la gente lo adora. Además, tiene una potencia económica y política que otros no tienen y eso se nota".