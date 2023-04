Los debates se hacen en el Congreso y no en la calle: Roy Barreras tras crisis de reforma a la salud

La reforma a la salud entró nuevamente en cuidados intensivos, luego de que los partidos políticos y el Gobierno nacional no pudieran lograr un acuerdo sobre los cambios que se deben incluir en la iniciativa.

En las últimas horas, los presidentes del conservatismo, liberalismo y de ‘la U’ revelaron que la ministra Carolina Corcho sólo quiere acoger el 27% de las 133 proposiciones que se plantearon como condición para apoyar la propuesta legislativa.

A raíz de esto, las colectividades no quieren volver a ninguna concertación con el Gobierno, lo cual tiene en jaque la aprobación no solo de esta, sino posiblemente de las demás reformas.

Es por esto que el presidente del Congreso, Roy Barreras, insistió en que el debate debe trasladarse al recinto del Capitolio Nacional.

“Los debates se hacen en el Congreso y no en la calle, llevan meses de discusiones y no han logrado consensos, las primeras al interior del gabinete que hubo unos acuerdos y salió Alejandro Gaviria del gabinete, el mismo ejercicio con los partidos, acuerdos del 99%, no se reflejaron en la ponencia, las leyes se hacen en el Congreso, avancemos en los debates a fondo en el Congreso, para que puedan salir las mejores leyes posibles”, señaló.

Barreras dijo que la reforma a la salud debe preservar lo que funciona del actual sistema, sin que ello afecte las mejoras que quiere hacer el presidente Gustavo Petro.

“El sistema de salud colombiano puede mejorar, tiene un sistema de aseguramiento mixto que protege al 98% de los colombianos, si se quita esa protección hoy y se construye un sistema nuevo, se quedan varios años sin protección, de eso se trata de que el sistema de aseguramiento mixto y la experiencia de 30 años sobreviva, pero garantizando las líneas rojas del presidente Petro, que son la prevención, la atención primaria, la recuperación de la red pública hospitalaria, quitarle el manejo de la plata a las EPS”, sostuvo.

Barreras ha dicho que las reformas sociales que impulsa el Gobierno deben ser viables y se debe plantear un régimen de transición para no destruir lo que actualmente funciona.