Los hermanos Galán arremeten contra Gustavo Petro

Igualmente, Carlos Galán criticó fuertemente a Gustavo Petro por su forma de atacar a quienes no están de acuerdo con él, y por sus alianzas que han sido cuestionadas.

"Para Petro el fin justifica los medios: aliarse con el que sea para ganar la presidencia, mentir para destruir al contradictor, calumniar al que no quiera apoyarlo. Todo lo que dice es mentira. Si así es como candidato, como seria como presidente?", se cuestionó Galán.

Asimismo, consideró que una persona con actitudes como las de Petro no puede ser presidente: "Gustavo Petro con calumnias busca destruir al que no piense como él, al que no lo apoye. Una persona así no debería ser presidente de la República. Que garantías habrá para quienes no piensen como él, para quienes lo critiquen".