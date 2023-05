“Los médicos no compraron las UCI”, Petro en respaldo a declaraciones del MinSalud

El presidente Gustavo Petro se refirió a las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien señaló que durante la pandemia se hizo negocio con las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

El mandatario aseguró que no se habla de corrupción de los médicos. “Cuando se habla de corrupción, por compra de UCI, no se habla de corrupción de los médicos. Los médicos no compraron las UCI. Dejemos que la justicia investigue”, dijo Petro en su cuenta de Twitter.

La declaración del mandatario llega horas después de que su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señalara desde el Congreso, en medio del trámite de la reforma a la salud, que durante la pandemia se abrieron UCI como “cualquier tipo de droguería”.

“En nuestro departamento abrieron UCI como si abrieran cualquier tipo de droguería. Me gustaría que miráramos cuántos salieron vivos de esas unidades (...) lo más peligroso es tener una UCI sin tener gente capacitada para atender esto”, Jaramillo. Además, señaló que esto, a su vez, habría "empobrecido al país".

"El negocio se hizo y en grande con el covid, que arregló muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país”, agregó desde la Comisión Séptima de la Cámara.

De inmediato, los sectores de la salud en el país le salieron al paso a las declaraciones de Jaramillo. “Esta es una afirmación incorrecta y ofensiva con nuestros profesionales de la salud. Expansión de UCI fue fundamental para la respuesta en Colombia y el mundo. Si letalidad era alta era por las comorbilidades y la virulencia del SARS-COV-2. Hubiera sido más alta sin ellas", dijo Julián Fernández, investigador del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Desde sectores políticos también reprocharon la salida del ministro de Salud. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, dijo que “se equivoca Guillermo Jaramillo al satanizar sin pruebas el gran esfuerzo del país para aumentar las UCI. Menos mal que este gobierno -que no fue capaz de traer vacunas contra la viruela símica ni bivalentes contra el Covid-, no tuvo que enfrentar la pandemia”.