Los proyectos que deben tener prioridad en el Congreso, según Ángela Robledo

En el marco de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la República, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, habló con RCN Radio sobre esta nueva etapa y los proyectos que deben tener prioridad como la renta básica.

Ante las crítica por la presencialidad de su bancada en el Congreso, pese a la decisión de realizar una instalación virtual, la representante aseguró que "Vamos a estar aquí, venimos dispuestos a ver como va a operar estos, trajimos el computador para estar atentos, por si toca conectarse y poder participar".

De igual modo, habló de los por lo menos once congresistas que salieron contagiados con la COVID-19 y destacó que el mensaje inicialmente es de solidaridad, pero señaló que "ellos no se contagiaron en el Congreso, sino en sus regiones y por no seguir las medidas de bioseguridad; hemos visto a congresistas en peleas de gallos y en otros escenarios en los que se supone no deberían estar por la pandemia".

También puede leer: Así será la instalación virtual del nuevo periodo legislativo del Congreso

"Es tiempo de cuidarse y es un deber ciudadano y yo represento las voces de los que no están de acuerdo con las medidas del gobierno y es una voz que se tiene que escuchar", aseguró.

Uno de los temas destacados por la representante a la Cámara para esta nueva legislatura, es el de la renta básica. Proyecto que hay que sacar antes que cualquier otro, "además del control político creo que hay que darle prioridad a ese proyecto que igual es una renta básica de contingencia.

Lea también: Organización campesina denuncia nueva masacre en Tibú (Norte de Santander)

"Esta no es la renta básica a la que se aspira, pero es un buen avance, este entre todos los otros proyectos, debe tener prioridad y buscar la forma en la que se avanza en pro de una renta real", explicó Robledo.

Otro de los temas que tocó la congresista fue el de la elección de Arturo Char en la Presidencia del Congreso. En ese sentido, destacó que no será fácil y que espera que no continúen retrasándose proyectos que son claves para el país.