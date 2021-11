Los que compran los votos están es en la ‘Centro Esperanza’: Federico Gutiérrez

Una dura respuesta dio el precandidato presidencial Federico Gutiérrez a algunos de los integrantes de la denominada coalición de la ‘Centro Esperanza’, especialmente al exsenador Juan Manuel Galán, quien los acusó de pertenecer a una alianza política de maquinarias conformada por compradores de votos.

Según Gutiérrez, es en la ‘Centro Esperanza’ en donde hay personas que durante toda su carrera han vivido de la compra de votos y de tener cargos en el Estado colombiano.

“Si hay gente que ha comprado votos están es allá, el continuismo son ellos, los que han gobernado el país durante yo no sé cuántos años, los que han estado en todos los puestos, los que llevan en el Senado toda la vida”, señaló.

“Yo he tenido un cargo regional y yo sí me he ganado algo, como cuando fui alcalde, me lo gané a pulso, en la calle y a pie y recorriendo las calles, él sabe quienes son los que compran los votos”, añadió.

El precandidato y exalcalde de Medellín afirmó que las declaraciones de Juan Manuel Galán son desafortunadas, pero advirtió que tampoco puede generalizar sobre todos los integrantes de dicha alianza política.

“Yo tampoco podría decir y generalizar que es que todo el que esté allá hace lo mismo, qué error comete Juan Manuel Galán porque trata de generar una idea que no es cierta y lo que termina es afectando sobre todo a los que sí lo han hecho desde el otro lado. Yo creo que eso es un error y así no se construye país, eso no es democracia y es claro que yo estoy en contra de quien compre un voto”, manifestó.

Por su parte, la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, respondió a estos ataques diciendo que contrario a lo que ocurre en la coalición de la ‘Centro Esperanza’, ellos tienen resultados para mostrarle a la ciudadanía.

“Lo único que puedo decir es que nosotros tenemos un trabajo y se ve en las realizaciones que hemos hecho (…) Tenemos resultados, tenemos cosas que podemos mostrar, entonces yo creo que ahí es donde los colombianos tiene que mirar quienes tienen experiencia, quienes han mostrado resultados y cuales son esos resultados”, afirmó.

Federico Gutiérrez afirmó que la campaña política debe hacerse con altura y no puede estar basada en este tipo de ataques mentirosos.