Los que firmamos la ponencia de archivo de la reforma a la salud no estamos impedidos: senador Pinto

La mayoría de senadores de la Comisión Séptima del Senado fueron recusados para que no puedan votar la reforma a la salud que está impulsando el Gobierno y esto ya comenzó a dilatar la discusión de la iniciativa.

Sin embargo, los ocho legisladores que firmaron la ponencia de archivo para que se hunda el proyecto, consideran que estas recusaciones e impedimentos no son procedentes.

El senador Miguel Ángel Pinto aseguró que cuando se trata de una ponencia negativa que no pretende modificar el sistema de atención de los colombianos, no se configura ningún conflicto de interés.

“Los ocho mantenemos nuestra posición del archivo del proyecto de la reforma, ninguno de los ocho está impedido y esperamos que la Comisión cite y que nos permitan sesionar y lo primero que hay que hacer es tramitar los impedimentos. Hablan de recusaciones, pero no caben hasta que se voten los impedimentos que van primero, las recusaciones proceden contra los senadores que no se declaren impedidos”, señaló.

“Ley 5ª dice que no hay conflicto de interés cuando el voto negativo lo que hace es mantener la legislación actual y aquí no estamos beneficiando a nadie porque se mantiene lo que hoy está rigiendo en Colombia desde hace muchos años y por lo tanto no hay beneficios personales y por eso no hay conflictos de interés, ni impedimentos quienes firmamos la ponencia de archivo de la reforma a la salud”, añadió.

Dijo que las recusaciones no son más que una estrategia para reducir el quórum y de esta manera lograr que la reforma a la salud sea aprobada con menos votos de los necesarios.

“Es una estrategia, pero las mismas recusaciones en la Comisión Séptima les cabe a los miembros de la Comisión de Ética y lo mismo ocurriría a la plenaria del Senado y eso significaría que no podríamos hacer debates, ni legislar”, indicó.

Se espera que después de Semana Santa sea citada la Comisión Séptima del Senado de la República para comenzar a abordar en tercer debate la reforma a la salud.