Los reparos de Ingrid Betancourt al pacto por una campaña política pacífica

La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, aunque señaló que firmará el pacto por una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación, promovido por diferentes organizaciones, enumeró algunos reparos, que en su consideración el pacto deja a un lado, como entre ellos la discriminación y la falta de garantías para todos los candidatos presidenciales.



De acuerdo con la aspirante presidencial, el pacto es un saludo a la bandera, cuando por ejemplo, se habla de discriminación y se firma sin los candidatos que no puntean las encuestas. “Candidatos entre otras, que son las mayores víctimas de discriminación, de no inclusión y de ataques violentos como los que hemos sufrido nosotros en nuestra campaña con señalamientos personales, insultos por parte de grupos que acaban de firmar este acuerdo”, dijo.



Asimismo, Ingrid Betancourt pidió reflexionar sobre la actual contienda electoral del país, en la que según ella, se están violando las garantías para los aspirantes.

“La Ley de Garantías que se violó en el congreso, las elecciones del 13 de marzo que dieron como resultado un millón y medio de votos salidos de no sabemos dónde. donde finalmente vemos que hay más votos que votantes y no somos capaces de llamar eso fraude y hacer que tenga las consecuencias y las repercusiones legales que este tipo de resultados aberrantes debería tener”.



Además, la candidata presidencial, llamó la atención en las dificultades que partidos como el suyo (Verde Oxígeno), Nuevo Liberalismo y Salvación Nacional, han tenido para su financiación electoral.



“¿Cómo es esto que si estamos hablando de no discriminación e inclusión, el mismo Consejo Nacional Electoral, con razones totalmente aberrantes toma la decisión de no darle los aportes de campaña a estos partidos?, exigiendo unos requisitos que simplemente no se pueden cumplir por el hecho de haber nacido en el año 2021 y, de no poder mostrar resultados electorales en el 2018 y con toda esa ilógica puesta en escena, nos siguen castigando sin poder tener la posibilidad de tener publicidad en radio en televisión, porque el estado nos está castigando, ¿Cuáles son las garantías, cuál es la no discriminación?”, cuestionó.

Ingrid Betancourt también llamó la atención de la Procuraduría, tras su decisión de suspender a varios alcaldes del país por su presunta participación en política.



“¿Qué pasa entonces cuando la Procuraduría llama la atención a funcionarios públicos que están siendo parciales y llama a unos y no a otros?, como si entonces esto fuera una parcialidad, en torno a una elección tomando la Procuraduría, también un candidato acercándose al gobierno o castigando a otro porque no es a fin”, sostuvo.



En su perspectiva, “eso está conduciendo a una debilitación de las garantías y de las Instituciones más aún cuando uno de los candidatos está vez afectado decide convocar a la ciudadanía para protestar y para desacatar la orden que finalmente debería proteger y garantizar la imparcialidad en estas elecciones".

Finalmente, indicó que, “realmente el cuadro es muy sombrío y tenemos que hacer una reflexión no solamente en dejar saludos a la bandera, firmar acuerdos que nos hace sentir a todos con buena conciencia, pero que por acción u omisión estamos permitiendo que el verdadero ataque a la democracia se esté dando a diario sin que nadie reaccione”, puntualizó.



El pacto por una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación, busca sensibilizar a los candidatos a la Presidencia de la República, equipos políticos, medios de comunicación y a los colombianos, en la importancia de una cultura política basada en la verdad, reconocimiento y respeto por el opositor político.