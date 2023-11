"Los salarios de altos funcionarios quedarán congelados para 2024": Gustavo Petro

Durante su intervención en la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI), que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a referirse al fallo de la Corte Constitucional sobre las regalías.

El jefe de estado anunció que en el 2024 no se realizarán incrementos en los altos salarios del sector público debido al fallo de la Corte Constitucional. Asegura que el recorte será de $6.5 billones de pesos.

“La Corte Constitucional quitó una parte sustancial de la reforma tributaria, eso tiene un impacto del año entrante, ni más ni menos, quitas $6.5 billones de ingresos del año entrante. Un impacto, probablemente, para mí pues la responsabilidad de saber qué hacemos porque coincide, ni más ni menos, con que se cobra la primera cuota en grande de lo que se llama el crédito Flash y el único país que lo hizo en el mundo para contrarrestar el COVID”, indicó el mandatario.

Y continúo “no hay más que ir a funcionamiento. El funcionamiento en el Gobierno nacional es básicamente Ejército y Policía, entonces tocamos una vértebra que es la seguridad o altos salarios que no da para recuperar los $6.5 billones, no sé cómo pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público. Esto en las tres ramas del poder público, las entidades descentralizadas, etcétera”.

El presidente también indicó que otra de las opciones sería recortar los gastos de funcionamiento, que no afecte el Plan de Desarrollo de Colombia. También advirtió “que ojalá no se tengan que aplazar las inversiones públicas del país”.

Según el jefe de estado, esta decisión tiene implicaciones significativas en el ámbito tributario y empresarial, ya que modifica las reglas que regían la deducción de regalías en la declaración de renta de las empresas.