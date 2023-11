"Los salarios no son suficientes para cubrir el hueco": Minhacienda sobre deducibilidad de regalías

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo este viernes que no será suficiente la propuesta del presidente Gustavo Petro, de no tener un aumento exponencial del salario para trabajadores del Estado para cubrir el “hueco”, generado por la decisión de la Corte Constitucional en la no deducibilidad de regalías.

“No, los salarios no son suficientes para cubrir el hueco, pero sí envían un mensaje de equidad. Todos ponen, todos ponemos, y ponen más los que tengan más ingresos que los que tengan menos ingresos”, dijo Minhacienda.

De acuerdo con lo dicho por parte del funcionario, son $6.5 billones que en total se deben cubrir, teniendo en cuenta que son $3,8 billones estimados de la no deducibilidad de regalías, más las retenciones en la fuente.

“Vamos a dejar de recibir en el 2024 3.8 billones. Pero este año recibimos retenciones en la fuente. Esas retenciones en la fuente se van a reflejar en las declaraciones de renta del 24 y nos van a pedir devolución”, dijo Bonilla.

En ese mismo sentido, agregó que “los gastos de funcionamiento aprobados son $310 billones. El rubro principal por donde hay que tocar son los salarios. Los gastos de funcionamiento en buena parte son gastos normales del país”.

De igual forma, destacó que es necesario que el Gobierno Nacional de un mensaje de austeridad a todos los colombianos para poder llegar a cubrir el hueco.

“Tenemos que mirar toda otra serie de gastos de funcionamiento para ver por dónde se hace. Normalmente, se dice que esto es una operación de generar austeridad”, añadió.

Finalmente, con respecto al incremento en el salario mínimo para el 2024, dijo que es necesario que se tenga en cuenta la situación económica del país, ya que con un segundo dato de crecimiento del PIB negativo, se podría tener una recesión económica en Colombia.

“Hay dos elementos de referencia, uno, no se perdió poder de compra y dos, la coyuntura no está para felicidades, la coyuntura está para evitar una recesión”, puntualizó Minhacienda.