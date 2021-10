Los 'vainazos' de Ángela Robledo a Marta Lucía Ramírez y la respuesta de la vicepresidenta

En medio del debate de control político en la Cámara de Representantes a funcionarios públicos, entre ellos el director de la Dian, Lisandro Junco, y la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, por su aparición en la investigación de los Pandora Papers, la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, cuestionó a la alta funcionaria por su presunta responsabilidad en la Operación Orión, así como por la participación de su hermano en asuntos de narcotráfico, la sociedad de su esposo y por su aparición en los Pandora papers.

En primer lugar, Robledo indicó que “la vicepresidente Marta Lucía, como cabeza del entonces Ministerio de Defensa, (cuando se dio inicio a la Operación Orión), no ha condenado los hechos relacionados con esa operación, dice no haber estado involucrada y que la justicia no ha dado ningún pronunciamiento que corrobore las desapariciones”.

“Insisto, la señora Vicepresidenta aún nos debe muchas explicaciones sobre lo ocurrido en este caso, como nos lo recordó Ariel Ávila el pasado 8 marzo de 2021, en un vídeo que publicó y que pueden encontrar en mis redes. Ella, como Ministra de Defensa, era la responsable política de la Operación Orión, al ser la cabeza de las Fuerzas Militares de Colombia, tiene que hablarle al país sobre lo ocurrido”.

En segundo lugar, indicó que “durante la campaña electoral que la llevó a la vicepresidencia de Colombia, Marta Lucía Ramírez nunca les informó a sus electores que tenía un hermano narcotraficante al que había liberado con una fianza".

“Sí, muchas familias colombianas han vivido una tragedia por cuenta del narcotráfico, (...) pero fumigar con glifosato a las miles de familias que sufren la tragedia del narcotráfico en sus territorios si no tiene nada. Tanto que comparó el daño del glifosato con tomar 500 vasos de agua al día”, sostuvo.

También hizo referencia al esposo de la vicepresidente con el narcotraficante Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’. “Dentro de la investigación se demostró que 'Memo Fantasma' se habría asociado con la empresa Hitos Urbanos para la construcción de un edificio en el norte de Bogotá, de esta empresa los accionistas eran Marta Lucía Ramírez (la actual vicepresidenta), su esposo, Álvaro Rincón, y su hija", sostuvo.

“En junio de este año, 'Memo Fantasma' fue capturado y la Fiscalía le imputó cargos por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado, como reporta El Tiempo, “en esa audiencia el fiscal del caso señaló que Acevedo Giraldo se asoció con varios frentes de las autodefensas para cometer delitos, y que entre 1997 y 2007 fue uno de los hombres más importantes de las finanzas del grupo criminal.”

Sobre la aparición de la vicepresidente en Pandora Papers, Robledo sostuvo que “esta falta de transparencia con el país es inadmisible, pero en plena crisis la vicepresidenta y canciller sí salió a señalar de atenidos a los colombianos”.

Finalmente, señaló que la vicepresidente, “quien tanto ha buscado desacreditar a la JEP y la Comisión de la Verdad, debería acogerse a esta institución y explicar estos escándalos y otros hechos, al igual que su yerno, Daniel Arturo Álvarez, militar investigado por ejecuciones extrajudiciales, que tras pasar cinco años en la cárcel, a la espera de su juicio, logró salir en libertad al decidir ampararse por la JEP”.

Y agregó: “le haría mucho bien a este país que fueran los y las funcionarias de este gobierno que dieran ejemplo de verdad, esclarecimiento y reparación”.

La respuesta de la vicepresidenta

En respuesta, la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró: “acá hay cosas que hablan y que no son ciertas, la representante Angela María Robledo dice que yo tengo una investigación abierta y no la tengo y si la tuviera claro que la atendería y en ese caso diría que los ministros de defensa civiles jamás ordenan las operaciones militares”.

“La Operación Orión que sucedió en Colombia jamás fue ordenada por mi, fue una operación solicitada por la Fiscalía General de la Nación de ese entonces y como era la primera vez que se iba a hacer una operación en una zona urbana, en Medellín, en la Comuna 13, la única intervención mía fue pedir que estuviera esa operación asistida por la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, esa es mi única responsabilidad en esos hechos”, afirmó.

Sobre su aparición en Pandora Papers, sostuvo que “yo quiero decirles una cosa, porque es que tampoco podemos dejar en el ambiente que cualquier colombiano que tenga un peso o dos en el exterior como un ahorro, entonces está haciendo algo oscuro, les quiero recordar que estamos en un país en donde lamentablemente por diferentes razones, el peso colombiano ha perdido valor y hay gente que válidamente dice que quiere tener una parte de sus ahorros en el exterior para evitar que pierdan valor, eso es lícito y es legítimo, no hay que estigmatizar, y eso lo permite la ley colombiana”.

Y puntualizó: “los funcionarios tenemos que responder totalmente por nuestros actos pero desdice mucho de la integridad de las personas cuando se ensañan en la familia de los funcionarios, cada uno tiene su familia, cada familia tiene sus dificultades, las dificultades de mi familia no tienen porqué ser motivo de regocijo para alguien que quiere hacer una política para transformar al país”.