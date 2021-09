Luis Pérez inscribió su precandidatura e irá solo a la primera vuelta presidencial

Ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez inscribió el comité promotor que recogerá firmas para impulsar su aspiración presidencial.

Pérez hace parte de la coalición de los exgobernadores que se está conformando en el país, la cual está encaminada a impulsar una propuesta de descentralización de cara a las elecciones del 2022.

Sin embargo, el dirigente político anunció que no participará de ninguna consulta interpartidista planeada para el mes de marzo y confirmó que llegará solo a la primera vuelta presidencial.

“Este movimiento que estoy creando nos da el camino para llegar directamente a la primera vuelta, vamos a mirar los otros gobernadores y alcaldes del pasado que están pensando, si tienen o no la decisión de salir adelante, porque si se quedan esperando a los partidos, es posible que comiencen un proceso de negociación de avales”, indicó.

Pérez añadió: “En marzo se van a medir las maquinarias, pero yo he tenido vocación de opinión, yo no estoy en la batalla de las peleas como los demás candidatos, yo estoy en la batalla de las ideas y por eso creo yo que la de marzo es una consulta de maquinarias, yo no estaré en esa consulta, yo estaré directamente en la primera vuelta presidencial que es en mayo”.

Sin embargo, afirmó que con los demás exmandatarios que participan en la coalición, están trabajando en la construcción de propuestas para fortalecer las regiones.

“Hemos venido reuniéndonos y hemos venido construyendo una doctrina que tiene que ver con la revolución de las regiones y estamos en ese tema todos los exgobernadores, el problema es que en el país tenemos unos partidos políticos que perdieron la vocación presidencial y tenemos que estar preparados para que los que tenemos aspiraciones presidenciales, la cosa se vea enserio”, añadió.

Sobre el senador Gustavo Petro, el precandidato Pérez afirmó que la idea no es perseguirlo, sino permitirle que haga política y busque sus votos sin hacerle daño a nadie.

“No soy una persona que estoy pensando que ese señor es malo per se. Yo creo que al doctor Gustavo Petro hay que dejarlo tranquilo, que navegue en la democracia, que pueda aspirar a conseguir sus votos de forma libre, hay que darle gracias a Dios que él está en el campo civilista y que no siguió en la guerra y no creo que hay que estar peleando con él”, indicó.

También planteó una reforma económica que le permita al país salir de la pobreza y de la crisis en la que se encuentra.

“Que hagamos unas reformas estructurales a la economía de este país, Colombia necesita nuevas economías si queremos salir de la pobreza y de la violencia, si seguimos con la misma economía, lo único que conseguiríamos es 100 años más de pobreza, desempleo y pobreza”, dijo.

El exgobernador Luis Pérez espera recoger más de un millón de firmas que avalen su aspiración presidencial para el 2022.