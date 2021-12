El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien es precandidato presidencial por firmas para la Presidencia de la República, se refirió a la propuesta que ha venido defendiendo para que el Partido Liberal participe en la consulta del Pacto Histórico que está liderado por el senador Gustavo Petro.

En diálogo con RCN Radio, Pérez reconoció que le gustaría estar en esa alianza política, siempre y cuando tenga el respaldo del liberalismo, que con su maquinaria podría darle la posibilidad de tener buenos resultados en la consulta.

Sin embargo, fue claro en afirmar que si no cuenta con el aval de las ‘toldas rojas’, o con algunos congresistas y líderes políticos “rebeldes”, se medirá solo en la primera vuelta presidencial avalado por sus firmas.

“Yo quisiera que esto fuera una cosa seria, con ideas y si hay un grupo grande como el Partido Liberal, yo estaría dispuesto a participar como candidato y como ayudante en esa consulta”, indicó.

“Mi movimiento es de opinión y para marzo 13 se necesitan movimientos que también tengan maquinaria. Si logramos hacerlo con el Partido Liberal o con un grupo grande de rebeldes liberales que tenga presencia en todo el país y que quieran meterse al proyecto, esa sería la opción (…) Si no hay avales de activistas políticos, yo voy a la primera vuelta directamente”, aclaró.

Adicionalmente, Luis Pérez negó que el expresidente César Gaviria, jefe único del partido Liberal, le haya ofrecido ser la cabeza de lista de la colectividad para las elecciones al Congreso de la República.

“No sé de dónde salió que me ofrecieron ser cabeza de lista, eso nunca lo he tocado con el presidente Gaviria, no me interesa y no estoy en eso”, sostuvo.