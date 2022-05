Luis Pérez renunció a su candidatura presidencial

El exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez candidato presidencial del movimiento 'Colombia Piensa en Grande' anunció que dará un paso al costado en su aspiración. A menos de tres semanas de las votaciones, Pérez publicó esta madrugada un comunicado de cinco párrafos que termina con la confirmación su renuncia a la carrera presidencial.



"Renunciar a tiempo, es vital para que lleguen mejores momentos y escenarios más promisorios. Mañana también cantarán los pajaritos. Quedan mis ideas y propuestas que espero le sirvan al país para construir un futuro que evite 100 años más de pobreza".

La presidencia: un juego de ping pong donde solo hay bolas para los extremos



Abro hilo: https://t.co/r8sAchevxI pic.twitter.com/L1jV1zXco6 — Luis Pérez Presidente (@Luis_Perez_G) May 11, 2022

En contexto: La polémica propuesta para que la hoja de cannabis esté en la bandera nacional

Pérez, quién ocupaba los últimos lugares en las encuestas, no indicó si apoyaría a otro candidato de cara a la primera vuelta. Sin embargo, indicó que su deseo es que los ciudadanos voten por amor y no por miedo.

"Me gusta devolverle el amor a la política, para que la gente vote por amor y no por miedo. Gracias a los colombianos que se interesaron en mis ideas, y a mis compañeros de candidatura que me han tratado con respeto", se lee en otra parte del comunicado.



Le puede interesar: Elecciones 2022: Gustavo Petro y Fico Gutiérrez crecen en La Gran Encuesta

El exalcalde de Medellín fue uno de los políticos mencionados por el exjefe del Clan del Golfo, alias Otoniel, en sus declaraciones ante la Jusrisdicción Especial para la Paz (JEP), por supuestos vínculos con ese grupo delincuencial.

El excandidato recolectó 1.2 millones de firmas, e ingresó a la carrera presidencial después del 13 de marzo, sobre lo cual consideró que "Parece que llegué tarde porque la carrera a la Presidencia se volvió de tres vueltas. Me encontré un ambiente polarizado y lleno de odios; y dividido entre “buenos y malos” y entre “malos y buenos”, dependiendo del extremo que juzga".

También lea: La lista de 'Otoniel ' sobre políticos y personas que estarían vinculadas con el Clan del Golfo

De momento no se conoce si la Registraduría Nacional del Estado Civíl tomará alguna desición al respecto, teniendo en cuenta que a contados días de las votaciones, su nombre y fotografía junto con los de su fórmula vicepresidencial Ceferino Mosquera ya figuran en los tarjetones electorales.