El presidente Iván Duque anunció que en el marco de la declaración de emergencia económica y social por el coronavirus, se le permitirá al Congreso de la República sesionar de manera virtual.

El decreto que modernizará la manera como trabajan los congresistas, será expedido en las próximas horas. Sin embargo, RCN Radio conoció algunos detalles de lo que contendrá esta nueva norma.

En primer lugar, los congresistas podrán por primera vez en la historia votar un proyecto de ley de manera virtual, siempre y cuando el voto sea nominal y público y se garanticen todos los protocolos de seguridad digital y de identidad de cada uno de los legisladores.

Además, se autorizará el envío de ponencias, convocatorias, proyectos u otros documentos a través de medios electrónicos con plena validez.

En segundo lugar, el decreto planteará que el Senado y la Cámara de Representantes deberán hacer todo el proceso contractual de los equipos, software y plataformas streaming, que se necesiten para poder adelantar estas sesiones virtuales.

Para ello, tendrá que conformarse una mesa técnica que se encargará de hacer los estudios correspondientes y determinar los recursos tecnológicos y económicos que se necesitan para hacer de esto una realidad.

En tercer lugar, se establecerá que toda sesión de carácter virtual que se haga por parte del Congreso de la República, deberá cumplir los mismos requisitos que se establecen para las sesiones presenciales.

Esto quiere decir que hay que hacer las citaciones en forma debida y deben respetarse los criterios de quórum y de mayorías, a la hora de tomar las decisiones que se requieran.

Finalmente, el decreto dejará claro que estas normas que permiten al Congreso adelantar sesiones virtuales solo podrán aplicarse durante la vigencia de un Estado de Excepción declarado por el Gobierno Nacional, como el que se determinó para atender la emergencia por el coronavirus Covid-19 que hoy vive el país.

El secretario general del Senado, Gregorio Eljach, dijo que se espera que la primera sesión virtual de carácter formal de una plenaria, se dé en el mes de abril después de Semana Santa.

“Cuando se produzca este decreto legislativo, que quiere decir que el presidente actúa como legislador, la Presidencia del Congreso ha instruido para que las disposiciones que allí vengan se implementen de inmediato, de tal forma que en lo posible para el 13 de abril se puedan iniciar en este semestre las sesiones del Senado y de la Cámara en forma virtual”, indicó.

Eljach aclaró que esto no quiere decir que antes de esa fecha no se pueda trabajar, ya que las sesiones informales, reuniones parlamentarias y audiencias públicas sí podrán celebrarse por medios electrónicos, siempre y cuando no se tomen decisiones que son netamente legislativas y de control político.