Magistrado Linares dice que no le consta que Juan Manuel Santos contactó sus colegas por caso Uribe

El magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, ofreció públicamente disculpas a sus colegas de la Sala Plena por la controversia se generó a raíz de las declaraciones que ofreció sobre la decisión que tomó el alto tribunal sobre la tutela del exsenador Álvaro Uribe Vélez, sobre el proceso que se adelanta en su contra.

Cabe recordar que, el pasado 11 de noviembre, el magistrado Linares manifestó ante diversos medios de comunicación que algunos de sus colegas recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, hecho que encendió la polémica en el país.

Asimismo, Linares fue denunciado y Uribe Vélez denunció al expresidente Santos.

Debido a esto, a través de un comunicado escribió:

"Frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte, respondí de forma ambigua que tenía entendido que algunos de mis colegas habían recibido llamadas, pero que no me constaba personalmente", dijo.

"Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular", agregó.

En una entrevista que dio a la Revista Semana, Linares aseguró que "afortunadamente como ponente yo no recibí, digamos, llamadas ni reuniones con ninguno de los expresidentes, yo no sentí presiones como ponente, debo decirlo con claridad. Entiendo que algunos de mis colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes”.

Debido a eso, manifestó que "la interpretación dada por ciertas personas a mis declaraciones a los medios no se compadece con la majestad de la justicia, ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en este caso".

En ese sentido, ofreció "disculpas públicas a mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a los mencionados expresidentes de la República, quienes se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión".

La tutela que presentó el exsenador Uribe Vélez fue rechazada por el Tribunal Superior de Bogotá al concluir que no se logró demostrar la afectación a sus derechos fundamentales con la decisión del Juzgado Cuarto de Conocimiento emitida el pasado 6 de noviembre que consideró que Uribe ya estaba imputado dentro del proceso por manipulación y presión a testigos.

El también expresidente Álvaro Uribe Vélez es investigado por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por supuestamente haber presionado a sus abogados con el fin que le ofrecieran beneficios económicos y prebendas a paramilitares para que señalaran al senador Iván Cepeda de estar detrás de un montaje contra el expresidente y exsenador.